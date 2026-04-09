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Captadas en vídeo: buscan a sospechosas de robar gafas valoradas en $1,102

La apropiación ilegal ocurrió en una tienda de un centro comercial en la zona metropolitana, informó la Policía de Puerto Rico

9 de abril de 2026 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades buscan a estas dos mujeres por apropiación ilegal de gafas Miu Miu de tienda Sunglass Hut en Plaza Las Américas. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de dos mujeres que figuran como sospechosas en la investigación de un robo de gafas, de marca Miu Miu, en la tienda Sunglass Hut, ubicada en el centro comercial Plaza Las Américas.

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Según la investigación preliminar, la apropiación ilegal ocurrió el 2 de abril, alrededor de las 7:10 p.m., cuando presuntamente ambas sospechosas entraron al establecimiento y se robaron “en mutuo acuerdo” dos gafas que estaban en la estantería central.

La Uniformada informó que las mujeres quedaron “captadas por las cámaras de seguridad interna” apropiándose de las gafas valoradas en $1,102.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a identificar y dar con el paradero de estas mujeres puede comunicarse de manera confidencial con la agente Byanzulek Colón, o con algún supervisor de turno, al 787-777-0838. También puede llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRobosPlaza Las Américas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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