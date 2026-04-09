Captadas en vídeo: buscan a sospechosas de robar gafas valoradas en $1,102

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de dos mujeres que figuran como sospechosas en la investigación de un robo de gafas, de marca Miu Miu, en la tienda Sunglass Hut, ubicada en el centro comercial Plaza Las Américas.

Según la investigación preliminar, la apropiación ilegal ocurrió el 2 de abril, alrededor de las 7:10 p.m., cuando presuntamente ambas sospechosas entraron al establecimiento y se robaron “en mutuo acuerdo” dos gafas que estaban en la estantería central.

La Uniformada informó que las mujeres quedaron “captadas por las cámaras de seguridad interna” apropiándose de las gafas valoradas en $1,102.