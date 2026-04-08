Buscan en Puerto Rico a hombre acusado de violar y asesinar a su pareja en Pensilvania

La Policía del condado de Dauphin, en Pensilvania, solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Rafael Iván Durán Malavé, de 32 años, acusado de violar y asesinar a su pareja, Amanda Abeana Tussie Makor, de 25, y de huir a Puerto Rico.

De acuerdo a la investigación preliminar, Durán Malavé huyó a Puerto Rico el 28 de marzo, el mismo día en que Makor fue asesinada. El cuerpo de la joven fue descubierto el 30 de marzo en el baño de su apartamento en Progress Avenue, en Susquehanna.

Según la Policía, una autopsia reveló que murió por asfixia debido a lesiones traumáticas, incluyendo estrangulamiento y compresión severa del pecho. La Oficina del Forense de Dauphin determinó que la muerte fue un homicidio y halló evidencia de violación.

Las autoridades creen que Durán Malavé, quien vivía con Makor, huyó a Puerto Rico poco después del crimen, “lo que indica conciencia de culpabilidad y un intento de evadir la captura”, según WGAL (canal 8), una estación de televisión con licencia en Lancaster, Pensilvania.

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“No se puede hacer eso como ser humano. Cuando haces algo que no está bien, debes entregarte inmediatamente a las autoridades”, expresó al mencionado medio Abbo Adamou, quien reside desde hace ocho años en el complejo de apartamentos.

Documentos judiciales -citados por WGAL- indican que Makor y Durán Malavé presutamente llegaron al apartamento alrededor de las 5:30 p.m. del 28 de marzo. Alguien llamó a la Policía cerca de las 11:00 a.m. del 30 de marzo, cuando se halló el cadáver.

Imágenes de vigilancia y lectores de matrículas presuntamente lo captaron conduciendo el auto de Makor, un Toyota Camry 2006, hacia el Aeropuerto Internacional de Harrisburg. El vehículo fue encontrado luego en el área de estacionamiento del aeropuerto.

“En la mañana del 30 de marzo de 2026, el Departamento de Policía de Susquehanna Township fue enviado tras el reporte de una mujer encontrada fallecida dentro de su residencia. Se inició inmediatamente una investigación, la cual determinó que la causa de la muerte fue homicidio”, indica el reporte preliminar de la Policía de Susquehanna.

El informe policial indica que el 6 de abril se emitió una orden judicial contra Durán Malavé por homicidio, la cual “permanece vigente”. Por ello, se solicita a cualquier persona que disponga de información sobre su paradero que se comunique con el Departamento de Policía de Susquehanna Township al 717-652-8265 o por correo electrónico a dbrown@susquehannatwp.com.

“Para proteger la integridad de la investigación, no se divulgará más información en este momento. Se cree que este incidente es aislado y no existe una amenaza conocida para el público”, dice el reporte policial.

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La familia de Makor indicó a WGAL que la víctima acababa de comenzar una carrera en mercadeo tras graduarse de Penn State Harrisburg. La perjudicada estudió en Susquehanna Township High School y también era vocalista, según su familia.

“Amanda Tussie Makor, una hija, hermana y amiga radiante y querida, partió de este mundo el 30 de marzo en Harrisburg, Pensilvania, a los 24 años. Aunque su tiempo aquí fue breve, vivió con una plenitud, una pasión y una fe que la mayoría de las personas pasan toda la vida buscando”, dijo su tío, Steve Makor.