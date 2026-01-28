Opinión
Servicio de noticias
Detienen en Puerto Rico a hombre con orden de arresto de Pensilvania

Emmanuel Charrie, de 40 años, tenía una orden de arresto vigente en ese estado

28 de enero de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía de Puerto Rico informó este miércoles de que detuvo a Emmanuel Charrie, de 40 años, que cuenta con una orden de arresto en el estado de Pensilvania.

De acuerdo a las autoridades, el diligenciamiento de la orden se realizó en el Centro Correccional 1072 en Bayamón.

El arrestado fue trasladado ante la jueza Brenda I. Sala Rivera, del Tribunal San Juan, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 para luego proceder a su debida extradición.

La orden de detención fue expedida por la jueza Ángela R. Krom.

El agente Juan A. Rosa, bajo la supervisión de la sargento Luana Colón, realizó la intervención.

