Detienen en Puerto Rico a hombre con orden de arresto de Pensilvania
Emmanuel Charrie, de 40 años, tenía una orden de arresto vigente en ese estado
28 de enero de 2026 - 4:55 PM
La Policía de Puerto Rico informó este miércoles de que detuvo a Emmanuel Charrie, de 40 años, que cuenta con una orden de arresto en el estado de Pensilvania.
De acuerdo a las autoridades, el diligenciamiento de la orden se realizó en el Centro Correccional 1072 en Bayamón.
El arrestado fue trasladado ante la jueza Brenda I. Sala Rivera, del Tribunal San Juan, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 para luego proceder a su debida extradición.
La orden de detención fue expedida por la jueza Ángela R. Krom.
El agente Juan A. Rosa, bajo la supervisión de la sargento Luana Colón, realizó la intervención.
