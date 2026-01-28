Detienen en Puerto Rico a hombre con orden de arresto de Pensilvania

La Policía de Puerto Rico informó este miércoles de que detuvo a Emmanuel Charrie, de 40 años, que cuenta con una orden de arresto en el estado de Pensilvania.

De acuerdo a las autoridades, el diligenciamiento de la orden se realizó en el Centro Correccional 1072 en Bayamón.

El arrestado fue trasladado ante la jueza Brenda I. Sala Rivera, del Tribunal San Juan, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 para luego proceder a su debida extradición.

La orden de detención fue expedida por la jueza Ángela R. Krom.