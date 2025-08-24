Opinión
24 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Extraditan desde Nueva York a uno de los más buscados en Puerto Rico

Contra Bryan José Rivera Montañez, de 26 años y residente en Guayama, pesaba una orden de arresto por asesinato en primer grado

24 de agosto de 2025 - 9:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contra Bryan José Rivera Montañez, de 26 años y residente en la comunidad San Martin de Guayama, pesan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por el presunto asesinato de un mecánico de Santa Isabel en 2024. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes del Negociado de la Policía asumieron la custodia y arrestaron, el jueves, a Bryan José Rivera Montañez, contra quien pesaba una orden de arresto por cargos en ausencia de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, informó la Oficina de Prensa de la Uniformada.

A Rivera Montañez, quien figuraba en la lista de los más buscados de Puerto Rico, se le imputa el asesinato de Ramón Luis Santiago Ayala en hechos registrados el 7 de marzo de 2024 en Santa Isabel.

Rivera Montañez fue capturado, el 16 de julio, por agentes del Servicio de Alguaciles federal (U.S. Marshals), en Jamestown, en el estado de Nueva York. Sin embargo, el proceso de extradición se extendió, por lo que finalmente fue entregado a la Uniformada el jueves. La Policía asumió la custodia del hombre de 26 años a su llegada en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín., indicó el inspector José Fontánez Feliciano, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Uniformada.

Contra Rivera Montañez pesan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, formulados en ausencia, por el asesinato a tiros de Santiago Ayala, de 28 años y mecánico de profesión. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2024, en el barrio Pasto Seco de Santa Isabel.

Contra Bryan José Rivera Montañez, de 26 años y residente en la comunidad San Martin de Guayama, pesan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por el presunto asesinato de un mecánico de Santa Isabel en 2024.
Contra Bryan José Rivera Montañez, de 26 años y residente en la comunidad San Martin de Guayama, pesan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por el presunto asesinato de un mecánico de Santa Isabel en 2024. (Suministrada)

Según la pesquisa, el día de los hechos, Santiago Ayala se encontraba reparando un vehículo cuando, presuntamente, Rivera Montañez llegó en una guagua roja y le gritó y lo insultó. Luego, supuestamente sacó un arma de fuego y le disparó a Santiago Ayala.

La jueza Myrna Peña Santiago, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto en ausencia durante la vista de Regla 6 celebrada el 12 de marzo, expidió la orden de arresto y fijó una fianza de $2.5 millones.

Rivera Montañez fue localizado y arrestado sin resistencia, en julio pasado, en un apartamento ubicado en el bloque 60 de la calle Water en Jamestown, gracias a una confidencia compartida a finales de junio entre las oficinas del Serivicio de Alguaciles de San Juan y Nueva York.

