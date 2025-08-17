Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Puerto Rico a hombre con orden de extradición en Texas

Fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón

17 de agosto de 2025 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jason Brien Demedio (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre contra quien pesaba una orden de extradición del estado de Texas fue arrestado la tarde del sábado por agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La orden contra Jason Brien Demedio, de 44 años y residente de dicho estado, fue expedida el 15 de agosto por crímenes al orden público y crueldad animal.

El hombre fue llevado ante el juez Ángel Rivera, quien diligenció la orden. Luego fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTexasBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: