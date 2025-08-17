Arrestan en Puerto Rico a hombre con orden de extradición en Texas
Fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón
17 de agosto de 2025 - 10:11 AM
Un hombre contra quien pesaba una orden de extradición del estado de Texas fue arrestado la tarde del sábado por agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico.
La orden contra Jason Brien Demedio, de 44 años y residente de dicho estado, fue expedida el 15 de agosto por crímenes al orden público y crueldad animal.
El hombre fue llevado ante el juez Ángel Rivera, quien diligenció la orden. Luego fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.
