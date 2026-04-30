Tras las rejas sospechoso de asesinato frente a colmado de Guaynabo

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre imputado de asesinar a Manueli Vargas Camacho en hechos registrados el 25 de abril en Guaynabo.

El Departamento de Justicia sostuvo, en comunicado de prensa, que Alberto José García Díaz enfrenta cinco cargos que incluyen asesinato en primer grado, al igual que violaciones a la Ley de Armas y la Ley 54 de Violencia Doméstica. Las fiscales Mónica Pérez Díaz y Verónika Ortiz formularon los cargos.

Stefan Acta, tras analizar la prueba, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $1 millón. Gardía Díaz no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, que se llevará a cabo el 12 de mayo.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Vargas Camacho se encontraba frente a un colmado en el barrio Guaraguao compartiendo con amistades cuando García Díaz, presuntamente, llegó al lugar a las 11:53 p.m. y abrió fuego.

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Vargas Camacho recibió múltiples heridas de proyectil de bala y murió en la escena. La Policía sostuvo que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) ocupó casquillos calibre .40 en el lugar.