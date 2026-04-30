Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas sospechoso de asesinato frente a colmado de Guaynabo

Alberto José García Díaz, presuntamente, disparó contra Manueli Vargas Camacho

30 de abril de 2026 - 8:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alberto José García Díaz enfrenta cinco cargos que incluyen asesinato en primer grado. (Miguel J. Rodríguez )
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre imputado de asesinar a Manueli Vargas Camacho en hechos registrados el 25 de abril en Guaynabo.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia sostuvo, en comunicado de prensa, que Alberto José García Díaz enfrenta cinco cargos que incluyen asesinato en primer grado, al igual que violaciones a la Ley de Armas y la Ley 54 de Violencia Doméstica. Las fiscales Mónica Pérez Díaz y Verónika Ortiz formularon los cargos.

Stefan Acta, tras analizar la prueba, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $1 millón. Gardía Díaz no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, que se llevará a cabo el 12 de mayo.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Vargas Camacho se encontraba frente a un colmado en el barrio Guaraguao compartiendo con amistades cuando García Díaz, presuntamente, llegó al lugar a las 11:53 p.m. y abrió fuego.

Vargas Camacho recibió múltiples heridas de proyectil de bala y murió en la escena. La Policía sostuvo que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) ocupó casquillos calibre .40 en el lugar.

Según información recopilada en la investigación, Vargas Camacho, presuntamente, compartía en el lugar con una persona identificada como la “madre de los hijos” del imputado.

Tags
Breaking NewsDepartamento de JusticiaTribunal de BayamónDivisión de HomicidiosCICPolicía de Puerto RicoAsesinatosLey de ArmasLey 54
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: