Levantan sobre 30 casquillos tras tiroteo que cobró vida de adolescente y adulto en Guaynabo

Las autoridades levantaron sobre 30 casquillos de bala en la escena del doble asesinato de ayer, martes, en el cual murió un adolescente de 14 años en el residencial Zenón Díaz Valcárcel de Guaynabo.

El teniente José Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en la región de Bayamón, indicó que “los casquillos eran de rifle”.

“Eran de un mismo calibre, 7.62. Había sobre 30 casquillos”, sostuvo Carrión, quien agregó que “pudiera haber habido uno o más” personas involucradas en el ataque a tiros.

La Policía identificó a los occisos como David Javier Rivas Martínez, de 14 años, y Carlos Román Vázquez, de 36 años.

De acuerdo con Carrión, ambos sufrieron múltiples heridas de bala. Añadió que el adulto falleció en la escena, mientras que el menor murió mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico de Río Piedras.

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El teniente dijo que no descartan que el menor haya sido una víctima inocente de un ataque a tiros.

Señaló que ambos vivían en el mismo complejo de vivienda pública y que no eran familia.

En cuanto al móvil, Carrión dijo que “no descartamos nada al momento. Lo que estamos investigando inicialmente es un (caso relacionado) a trasiego de drogas, aunque pudiera cambiar en el transcurso de la investigación”.

Según el oficial, Román Vázquez fue procesado en el 2015 por cargos de violación a la ley de armas y cumplió una sentencia de seis años en probatoria.

Por el momento, los investigadores no cuentan pistas del o los atacantes. Comentó que en el área de la cancha donde fue la escena no hay cámaras de seguridad.