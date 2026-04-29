Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a menor y hombre asesinados en un tiroteo en residencial de Guaynabo

El adolescente murió mientras recibía asistencia en el Centro Médico en Río Piedras

29 de abril de 2026 - 8:31 PM

Updated At

Actualizado el 29 de abril de 2026 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no ha sido identificada. (Archivo GFR Media)
Carlos Román Vázquez murió en la escena, mientras que el menor fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica.
Por

Un adolescente y un hombre fueron víctimas de una balacera en la tarde de este martes, en hechos registrados en el residencial Zenón Díaz Valcárcel en Guaynabo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La Uniformada identificó a las víctimas como David Javier Rivas Martínez, de 14 años, y Carlos Román Vázquez, de 32 años.

El incidente ocurrió cerca del edificio 14 del residencial, añadió la Policía.

Román Vázquez, conocido como “Cascote”, poseía expediente criminal desde 2015 por violaciones a la Ley de Armas, por las cuales cumplió una probatoria de seis años.

Román Vázquez murió en la escena, mientras que el menor fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

De momento, no se indicó si el menor guardaba relación con Román Vázquez.

Según el informe preliminar, el asesinato se reportó a las 2:30 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo de Román Vázquez, quien recibió múltiples heridas de proyectil de bala.

El móvil del crimen está bajo investigación de la Policía, mientras que la agencia busca corroborar si otro hombre que llegó herido a un hospital de la zona guarda relación con el doble asesinato.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa, junto con la Fiscalía de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosGuaynaboResidenciales públicosSistema de Emergencia 9-1-1Menores de edad
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: