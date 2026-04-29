Identifican a menor y hombre asesinados en un tiroteo en residencial de Guaynabo
El adolescente murió mientras recibía asistencia en el Centro Médico en Río Piedras
29 de abril de 2026 - 8:31 PM
Actualizado el 29 de abril de 2026 - 6:47 AM
29 de abril de 2026 - 8:31 PM
Actualizado el 29 de abril de 2026 - 6:47 AM
Un adolescente y un hombre fueron víctimas de una balacera en la tarde de este martes, en hechos registrados en el residencial Zenón Díaz Valcárcel en Guaynabo, confirmó la Policía de Puerto Rico.
La Uniformada identificó a las víctimas como David Javier Rivas Martínez, de 14 años, y Carlos Román Vázquez, de 32 años.
El incidente ocurrió cerca del edificio 14 del residencial, añadió la Policía.
Román Vázquez, conocido como “Cascote”, poseía expediente criminal desde 2015 por violaciones a la Ley de Armas, por las cuales cumplió una probatoria de seis años.
Román Vázquez murió en la escena, mientras que el menor fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica.
De momento, no se indicó si el menor guardaba relación con Román Vázquez.
Según el informe preliminar, el asesinato se reportó a las 2:30 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo de Román Vázquez, quien recibió múltiples heridas de proyectil de bala.
El móvil del crimen está bajo investigación de la Policía, mientras que la agencia busca corroborar si otro hombre que llegó herido a un hospital de la zona guarda relación con el doble asesinato.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa, junto con la Fiscalía de Bayamón.
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