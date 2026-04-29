Tiempo variable: advierten riesgo elevado de inundaciones en varias zonas de la isla

Las condiciones del tiempo permanecerán variables este miércoles en Puerto Rico, con aguaceros y tronadas aisladas desde cerca del mediodía, mientras persiste un riesgo limitado a elevado de inundaciones, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según Novoa, aunque la mañana transcurrirá relativamente tranquila, a partir de media mañana o cerca del mediodía, comenzará a aumentar la actividad de lluvia, principalmente en sectores del interior, oeste y noroeste de la isla.

El mayor potencial de inundaciones se concentra en zonas montañosas y municipios del oeste, noroeste y parte del norte, donde el riesgo es elevado. Mientras, en el área metropolitana, el riesgo se mantiene limitado.

No obstante, tampoco se descartan aguaceros en otros sectores, incluyendo el área metropolitana.

“Podríamos ver un patrón bastante similar mañana”, indicó Novoa, al señalar que las condiciones inestables continuarían al menos hasta el jueves.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De cara al viernes y el fin de semana, se anticipa una mejoría gradual en las condiciones del tiempo. Aunque todavía podrían registrarse algunas lluvias, la científica señaló que estas serían mucho más limitadas.

Novoa agregó que el calor continuará sintiéndose. Advirtió que existe un riesgo limitado de calor en áreas costeras y urbanas, con índices de calor entre 100 y 102 grados Fahrenheit.

De hecho, compartió que ayer las temperaturas máximas estuvieron en los altos 80 y bajos 90 grados, valores por encima de lo normal para finales de abril. En San Juan, por ejemplo, la temperatura máxima alcanzó los 88 grados.

En cuanto a las condiciones marítimas, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas para playas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, asociado a una marejada pequeña que continúa afectando la región.