Arrestan a convicto federal que figura como “persona de interés” en varios asesinatos en Gurabo

Un convicto federal que presuntamente figura como “persona de interés” en múltiples investigaciones de asesinatos en Gurabo por parte de la Policía de Puerto Rico fue arrestado el 23 de abril en el residencial público Luis del Carmen, en ese municipio.

Así lo reveló este martes el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), quien anunció en un comunicado de prensa que un grupo de trabajo integrado por agentes de las autoridades federales y estatales logró el arresto de Pedro Rivera Hernández.

Según el U.S. Marshals, el convicto federal era buscado por presuntamente violar sus condiciones de libertad supervisada.

Dos unidades K-9 de la Policía, entrenadas en la detección de narcóticos y armas, brindaron apoyo a los miembros del equipo.

Como resultado del registro, los agentes de ley y orden ocuparon una pistola modificada para disparar de forma automática, cargadores, municiones y múltiples bolsas con una sustancia blanca en polvo.

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Rivera Hernández enfrentará procesos federales por violaciones a las condiciones de su libertad supervisada.

“Este arresto refleja la fortaleza de nuestras alianzas interagenciales y nuestro compromiso inquebrantable de retirar a individuos peligrosos de nuestras comunidades como parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener a Puerto Rico seguro”, expresó Wilmer Ocasio Ibarra, alguacil federal para el Distrito de Puerto Rico.

“Continuaremos trabajando junto a nuestros socios federales y locales para garantizar la rendición de cuentas y proteger al pueblo de Puerto Rico”, agregó.