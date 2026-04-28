Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a convicto federal que figura como “persona de interés” en varios asesinatos en Gurabo

Las autoridades confirmaron que la detención ocurrió el 23 de abril

28 de abril de 2026 - 5:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Rivera Hernández se encontraba bajo supervisión federal. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un convicto federal que presuntamente figura como “persona de interés” en múltiples investigaciones de asesinatos en Gurabo por parte de la Policía de Puerto Rico fue arrestado el 23 de abril en el residencial público Luis del Carmen, en ese municipio.

RELACIONADAS

Así lo reveló este martes el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), quien anunció en un comunicado de prensa que un grupo de trabajo integrado por agentes de las autoridades federales y estatales logró el arresto de Pedro Rivera Hernández.

Según el U.S. Marshals, el convicto federal era buscado por presuntamente violar sus condiciones de libertad supervisada.

Dos unidades K-9 de la Policía, entrenadas en la detección de narcóticos y armas, brindaron apoyo a los miembros del equipo.

Como resultado del registro, los agentes de ley y orden ocuparon una pistola modificada para disparar de forma automática, cargadores, municiones y múltiples bolsas con una sustancia blanca en polvo.

Rivera Hernández enfrentará procesos federales por violaciones a las condiciones de su libertad supervisada.

“Este arresto refleja la fortaleza de nuestras alianzas interagenciales y nuestro compromiso inquebrantable de retirar a individuos peligrosos de nuestras comunidades como parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener a Puerto Rico seguro”, expresó Wilmer Ocasio Ibarra, alguacil federal para el Distrito de Puerto Rico.

“Continuaremos trabajando junto a nuestros socios federales y locales para garantizar la rendición de cuentas y proteger al pueblo de Puerto Rico”, agregó.

El U.S. Marshals exhortó a la comunidad a continuar colaborando con información que ayude a localizar fugitivos, comunicándose con su oficina local al (787) 766-6540, llamando al Centro de Comunicaciones del USMS al 1 (800) 336-0102, o enviando confidencias a través de la aplicación USMS Tips.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: