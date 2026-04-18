Los agarraron con las manos en la masa: arrestan a cuatro hombres tras escalar escuela en Fajardo

Las autoridades arrestaron en la noche del viernes a cuatro individuos que presuntamente fueron sorprendidos en medio de un escalamiento en la escuela Doctor Santiago Veve Calzada, en Fajardo.

De acuerdo a la información preliminar, la detención ocurrió luego de que los sujetos quedaran captados en las grabaciones de las cámaras de seguridad del plantel escolar, cuyas fotos fueron suministradas a la prensa.

Un informe de la empresa a cargo de la vigilancia electrónica, Genesis Security, dice que la situación “permitió activar los protocolos de seguridad y alertar de inmediato a la Policía de Puerto Rico, logrando el arresto de los individuos en la escena”.

Hasta ahora, no se han confirmado los daños en el plantel escolar. Se indicó que “personal de la escuela se encuentra realizando un inventario para determinar la magnitud de los daños y cualquier posible apropiación ilegal de equipo”.