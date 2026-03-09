Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente de tránsito fatal de un expolicía cerca de una escuela en Guayama

La Policía cerraría un tramo de la carretera PR-54 mientras se lleva a cabo la investigación

9 de marzo de 2026 - 6:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 37 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 20 menos que los 57 registrados a la misma fecha en el 2025. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un expolicía falleció en un accidente de tránsito en la mañana de este lunes, cerca de una escuela, en Guayama, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en la carretera PR-54, antes de llegar a la escuela María Socorro.

Según la Uniformada, el conductor de un vehículo Hyundai Tucson blanco murió tras impactar un poste del tendido eléctrico.

La Policía todavía no ha identificado públicamente al conductor. Por el momento ha indicado que era un expolicía de 43 años, quien había trabajado en el Distrito de Guayama.

En entrevista con Telenoticias, el teniente Juan Alicea indicó de la escena se desprendía que el choque se debió a velocidad.

Señaló que investigan si el conductor se habría quedado dormido, debido a que trabajaba al momento como chofer de Uber en el área de San Juan.

Se esperaba que el tramo de la carretera fuera cerrado durante la investigación del caso, por lo que se recomendaba a los conductores buscar rutas alternas.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 37 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 20 menos que los 57 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsGuayamaAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: