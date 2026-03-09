Reportan accidente de tránsito fatal de un expolicía cerca de una escuela en Guayama

Un expolicía falleció en un accidente de tránsito en la mañana de este lunes, cerca de una escuela, en Guayama, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en la carretera PR-54, antes de llegar a la escuela María Socorro.

Según la Uniformada, el conductor de un vehículo Hyundai Tucson blanco murió tras impactar un poste del tendido eléctrico.

La Policía todavía no ha identificado públicamente al conductor. Por el momento ha indicado que era un expolicía de 43 años, quien había trabajado en el Distrito de Guayama.

En entrevista con Telenoticias, el teniente Juan Alicea indicó de la escena se desprendía que el choque se debió a velocidad.

Señaló que investigan si el conductor se habría quedado dormido, debido a que trabajaba al momento como chofer de Uber en el área de San Juan.

PUBLICIDAD

Se esperaba que el tramo de la carretera fuera cerrado durante la investigación del caso, por lo que se recomendaba a los conductores buscar rutas alternas.