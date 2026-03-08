Motorista fallece tras chocar contra un vehículo en Canóvanas
El tránsito en un tramo de la PR-185 permanecería cerrado durante la investigación
8 de marzo de 2026 - 2:29 PM
Un motociclista falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo, en Canóvanas.
Los hechos fueron reportados a eso de la 1:00 p.m., en la PR-185, kilómetro 11.1, en el sector Lomas.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el conductor de la motora “falleció a causa de las heridas recibidas tras una colisión con un vehículo de motor, cuyo conductor permaneció en la escena”.
“Al momento el motociclista no ha sido identificado”, agregó.
La Policía informó que durante la investigación del accidente, la PR-185 a la altura del kilómetro 11.1 permanecerá cerrada en ambas direcciones, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternas.
Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión al fiscal de turno, continúan con la investigación correspondiente.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 37 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año; 22 menos que los 59 registrados a la misma fecha en el 2025.
En cuanto a motoristas específicamente, las estadísticas reflejan un aumento, con nueve fallecidos, en comparación a ocho a la misma fecha el año pasado.
