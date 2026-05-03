Cidra - Los nervios la sobrecogían cuando entró a la oficina de su psiquiatra para narrar a El Nuevo Día algunas de las duras experiencias que atravesó en su niñez, como perder a su mamá a los 7 años y no conocer a su papá biológico hasta más grande. La joven, ahora de 16, se escapaba de la casa de su abuela antes de pasar a custodia del Estado, y peleaba mucho en su escuela y con sus tutores antes de ingresar al Hospital Panamericano.