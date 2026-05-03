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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Quisiera que mi familia viera esta nueva yo”: escuela terapéutica del Hospital Panamericano transforma la vida de adolescentes
Estudiantes de 13 a 17 años conviven en el centro psiquiátrico que ha probado que la educación y un tratamiento compasivo brindan las oportunidades que muchos han perdido por desigualdades y traumas sin atender
3 de mayo de 2026 - 11:10 PM