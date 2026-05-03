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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“Quisiera que mi familia viera esta nueva yo”: escuela terapéutica del Hospital Panamericano transforma la vida de adolescentes

Estudiantes de 13 a 17 años conviven en el centro psiquiátrico que ha probado que la educación y un tratamiento compasivo brindan las oportunidades que muchos han perdido por desigualdades y traumas sin atender

3 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Sobre estas líneas, uno de los principales salones de la Escuela Terapéutica Charles Rivera del Hospital Panamericano, donde tres maestras educan a pacientes residenciales mientras reciben tratamiento. (Adriana Díaz)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Cidra - Los nervios la sobrecogían cuando entró a la oficina de su psiquiatra para narrar a El Nuevo Día algunas de las duras experiencias que atravesó en su niñez, como perder a su mamá a los 7 años y no conocer a su papá biológico hasta más grande. La joven, ahora de 16, se escapaba de la casa de su abuela antes de pasar a custodia del Estado, y peleaba mucho en su escuela y con sus tutores antes de ingresar al Hospital Panamericano.

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Hospital PanamericanoAdolescentesSalud mentalCidraDepartamento de EducaciónEscuelas
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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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