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Hospitalizado en el Centro Cardiovascular el representante José “Pichy” Torres Zamora

El portavoz del PNP en la Cámara “está estable”, se informó

25 de junio de 2026 - 2:06 PM

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José “Pichy” Torres Zamora, representante del PNP. (Carlos Rivera Giusti)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, notificó este jueves, al inicio de la sesión, que el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el cuerpo, José “Pichy” Torres Zamora, fue internado ayer, miércoles, en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

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“El compañero Torres Zamora tuvo que ser recluido en el día de ayer en el Hospital Cardiovascular por una condición de salud, así que, por esa razón, es que no está el señor portavoz de la mayoría con nosotros”, expresó Méndez.

Contactada por El Nuevo Día, la portavoz del representante, Migdalia Rivera, confirmó la información, e indicó que Torres Zamora “está estable”.

“En el día de ayer, fue al Centro Cardiovascular, ya que presentaba síntomas de presión alta y la recomendación médica fue que permaneciera recluido para unos estudios adicionales”, dijo Rivera.

Torres Zamora comenzó su carrera legislativa como representante por acumulación el 10 de junio de 2010, tras sustituir a Iris Miriam Ruiz. Posteriormente, ha sido reelegido de manera continua.

Méndez aprovechó el inicio de los trabajos para, igualmente, felicitar al portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, quien, más temprano este jueves, publicó un vídeo en el que reveló que él y su esposa, Alondra Laclaustra, esperan su primer bebé.

“Dios quiera que sea un Héctor III o lo que Dios les permita, pero que sea de bendición a la vida de ustedes y de todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo el líder cameral.

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José “Pichy” Torres ZamoraCámara de RepresentantesPartido Nuevo ProgresistaCentro Cardiovascular de Puerto Rico y el CaribeCarlos "Johnny" Méndez
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Leysa Caro González
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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