Tirotean a una mujer en Cataño

Una mujer fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Cataño.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:36 a.m., en la avenida Barbosa, al lado de un negocio de piezas para autos, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron una fémina, de 40 años, herida de bala. De inmediato, no se detalló su condición de salud.

Por otro lado, en un incidente no relacionado, un hombre fue tiroteado en la urbanización Jardines de Caparra en Bayamón.