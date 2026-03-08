Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tirotean a una mujer en Cataño

En otro incidente, un hombre resultó herido de bala en Bayamón

8 de marzo de 2026 - 6:27 AM

Las autoridades fueron alertadas a eso de las 2:36 a.m. sobre una mujer herida en la avenida Barbosa de Cataño.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en Cataño.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:36 a.m., en la avenida Barbosa, al lado de un negocio de piezas para autos, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron una fémina, de 40 años, herida de bala. De inmediato, no se detalló su condición de salud.

Por otro lado, en un incidente no relacionado, un hombre fue tiroteado en la urbanización Jardines de Caparra en Bayamón.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:26 a.m., a través de una llamada que alertó a las autoridades. De inmediato, no se precisó su condición de salud.

Tags
CatañoBayamónPolicía de Puerto RicoBreaking NewsHeridos de bala
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
