Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a menor que desapareció de un centro hospitalario en Arecibo

Sergio Andrés Westerband González, de 17 años, está bajo la supervisión del Departamento de Familia

7 de marzo de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Andrés Westerband González fue reportado como desaparecido por la trabajadora social del Departamento de la Familia que mantiene su caso. Según indicó, el joven asistió a una cita médica en el hospital Metro Pavía de Arecibo, y luego abandonó las instalaciones con rumbo incierto. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El menor de Las Piedras reportado desaparecido el pasado lunes, 2 de marzo en Arecibo, fue encontrado en buen estado de salud este sábado, en Humacao, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según se indicó a través del informe de novedades, Sergio Andrés Westerband González, de 17 años y residente en el municipio de Las Piedras, fue localizado a eso de las 10:30 a.m. de hoy en el antiguo centro comercial Plaza Sam’s, ubicado en la carretera PR-3, en el municipio de Humacao.

Las autoridades informaron inmediatamente al Departamento de la Familia, quien posee la custodia del adolescente.

Según se había informado previamente, el joven, que se encuentra bajo la supervisión de una trabajadora social del Estado, se encontraba en una cita médica en el hospital Metro Pavía, en Arecibo, cuando abandonó las instalaciones y desapareció sin dejar rastro.

Tags
Breaking NewsAreciboHumacaoLas PiedrasPersonas desaparecidasPolicía de Puerto RicoCICDepartamento de la Familia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: