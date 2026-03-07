Encuentran a menor que desapareció de un centro hospitalario en Arecibo
Sergio Andrés Westerband González, de 17 años, está bajo la supervisión del Departamento de Familia
7 de marzo de 2026 - 3:24 PM
7 de marzo de 2026 - 3:24 PM
El menor de Las Piedras reportado desaparecido el pasado lunes, 2 de marzo en Arecibo, fue encontrado en buen estado de salud este sábado, en Humacao, informó la Policía.
Según se indicó a través del informe de novedades, Sergio Andrés Westerband González, de 17 años y residente en el municipio de Las Piedras, fue localizado a eso de las 10:30 a.m. de hoy en el antiguo centro comercial Plaza Sam’s, ubicado en la carretera PR-3, en el municipio de Humacao.
Las autoridades informaron inmediatamente al Departamento de la Familia, quien posee la custodia del adolescente.
Según se había informado previamente, el joven, que se encuentra bajo la supervisión de una trabajadora social del Estado, se encontraba en una cita médica en el hospital Metro Pavía, en Arecibo, cuando abandonó las instalaciones y desapareció sin dejar rastro.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: