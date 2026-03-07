Encuentran a menor que desapareció de un centro hospitalario en Arecibo

El menor de Las Piedras reportado desaparecido el pasado lunes, 2 de marzo en Arecibo, fue encontrado en buen estado de salud este sábado, en Humacao, informó la Policía.

Según se indicó a través del informe de novedades, Sergio Andrés Westerband González, de 17 años y residente en el municipio de Las Piedras, fue localizado a eso de las 10:30 a.m. de hoy en el antiguo centro comercial Plaza Sam’s, ubicado en la carretera PR-3, en el municipio de Humacao.

Las autoridades informaron inmediatamente al Departamento de la Familia, quien posee la custodia del adolescente.