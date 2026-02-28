Buscan a octogenaria desaparecida en Carolina desde el jueves

Familiares de una mujer identificada como Raquel Del Valle Santana, de 82 años, buscan dar con su paradero tras reportarla como desaparecida desde el pasado jueves, 26 de febrero, en Carolina.

Del Valle Santana fue descrita como de tez blanca, 5 pies con 2 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos verdes y cabello corto rubio. Además, tiene un tatuaje de una mariposa en una de sus muñecas.

Al momento de su desaparición, vestía camisa y pantalón corto, y, según su hijo, Anthony Bini Del Valle, fue vista por última en la tienda Pep Boys Servicio y Gomas, en la avenida Campo Rico, en Carolina, a las 3:00 p.m. del jueves, en un vehículo Jeep Bronco.

“Ella tiene una condición grave de salud cardiovascular y está padeciendo de unos mareos severos recientemente”, precisó el hijo, al exhortar a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda.

Si conoce el paradero de la octogenaria, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, con el cuartel de la Policía en Loíza al (787) 876-2924, o con Bini Del Valle al (787) 642-9078.