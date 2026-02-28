Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a octogenaria desaparecida en Carolina desde el jueves

La familia de Raquel Del Valle Santana solicita colaboración ciudadana para encontrarla

28 de febrero de 2026 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raquel Del Valle Santana tiene 82 años. (Suministrada)
Por Ana Paola Rivera Negrón
Estudiante practicanteana.rivera@gfrmedia.com

Familiares de una mujer identificada como Raquel Del Valle Santana, de 82 años, buscan dar con su paradero tras reportarla como desaparecida desde el pasado jueves, 26 de febrero, en Carolina.

Del Valle Santana fue descrita como de tez blanca, 5 pies con 2 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos verdes y cabello corto rubio. Además, tiene un tatuaje de una mariposa en una de sus muñecas.

Al momento de su desaparición, vestía camisa y pantalón corto, y, según su hijo, Anthony Bini Del Valle, fue vista por última en la tienda Pep Boys Servicio y Gomas, en la avenida Campo Rico, en Carolina, a las 3:00 p.m. del jueves, en un vehículo Jeep Bronco.

“Ella tiene una condición grave de salud cardiovascular y está padeciendo de unos mareos severos recientemente”, precisó el hijo, al exhortar a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda.

Si conoce el paradero de la octogenaria, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, con el cuartel de la Policía en Loíza al (787) 876-2924, o con Bini Del Valle al (787) 642-9078.

Raquel Del Valle Santana
Raquel Del Valle Santana (Suministrada)
Tags
Persona desaparecidaPolicía de Puerto RicoCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Ana Paola Rivera Negrón
Ana Paola Rivera NegrónArrow Icon
Ana Paola Rivera Negrón realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: