NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a menor de 17 años desaparecido en Arecibo

Sergio Andrés Westerband González asistía a una cita médica en el hospital Metro Pavía, pero se marchó del lugar

5 de marzo de 2026 - 5:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Andrés Westerband González fue reportado como desaparecido por la trabajadora social del Departamento de la Familia que mantiene su caso. Según indicó, el joven asistió a una cita médica en el hospital Metro Pavía de Arecibo, y luego abandonó las instalaciones con rumbo incierto. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un menor de 17 años quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes, informó la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Sergio Andrés Westerband González fue reportado como desaparecido por la trabajadora social del Departamento de la Familia que mantiene su caso. Según indicó, el joven asistió a una cita médica en el hospital Metro Pavía de Arecibo, y luego abandonó las instalaciones con rumbo incierto.

Westerband González fue descrito de tez trigueña, ojos color marrón, pelo negro, 130 libras de peso, 5 pies y 8 pulgadas de estatura (5′ 8″).

Como señas particulares, tiene un tatuaje en la mano derecha y, al momento de su desaparición, vestía camisa de color gris y pantalón negro.

Cualquier ciudadano que pueda brindar información sobre el paradero de este joven se puede comunicar con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
