Buscan a menor de 17 años desaparecido en Arecibo

La Policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un menor de 17 años quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes, informó la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Sergio Andrés Westerband González fue reportado como desaparecido por la trabajadora social del Departamento de la Familia que mantiene su caso. Según indicó, el joven asistió a una cita médica en el hospital Metro Pavía de Arecibo, y luego abandonó las instalaciones con rumbo incierto.

Westerband González fue descrito de tez trigueña, ojos color marrón, pelo negro, 130 libras de peso, 5 pies y 8 pulgadas de estatura (5′ 8″).

Como señas particulares, tiene un tatuaje en la mano derecha y, al momento de su desaparición, vestía camisa de color gris y pantalón negro.

