Últimas Noticias
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan desaparecidos a dos menores de un hogar en Guayama

Ambos residían en el Hogar Un Nuevo Camino y fueron vistos por última vez el 7 de febrero

5 de marzo de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Ríos Díaz, de 17 años (izq.), y Damon Jariel Córdova Rivera, de 15 años, fueron reportados desaparecidos el 7 de febrero de las instalaciones del centro, ubicado en la carretera PR-713, del sector Villodas, en Guayama, donde se encontraban internados. Se desconoce si huyeron juntos. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Guayama investigan la desaparición de dos menores de edad del centro de rehabilitación Hogar Un Nuevo Camino en febrero pasado, indicó la Uniformada a través de una requisitoria especial.

José Ríos Díaz, de 17 años, fue reportado desaparecido desde el 7 de febrero por la trabajadora social que lleva su caso. Fue visto por última vez en las instalaciones del centro donde se encontraba internado, ubicado en la carretera PR-713, del sector Villodas, en el mencionado pueblo.

Ríos Díaz fue descrito como de tez negra, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies y 6 pulgadas de estatura (5’ 6”) , y 110 libras de peso.

Se desconoce la vestimenta que tenía al momento de su desaparición.

José Ríos Díaz, de 17 años, fue reportado desaparecido por la trabajadora social que lleva su caso desde el 7 de febrero de las instalaciones del centro, ubicado en la carretera PR-713, del sector Villodas, en Guayama, donde se encontraba internado. (Suministrada)

Mientras, Damon Jariel Córdova Rivera, de 15 años, también fue reportado como desaparecido por su trabajadora social el mismo día, 7 de febrero.

Este fue descrito como de tez negra, cabello marrón, ojos marrones, 5 pies y 10 pulgadas de estatura (5’ 10”) y 160 libras de peso.

Se desconoce la vestimenta que tenía al momento de su desaparición. Tampoco se detalló si existe alguna sospecha de que ambos jóvenes desaparecieran juntos.

Damon Jariel Córdova Rivera, de 15 años, también fue reportado como desaparecido por su trabajadora social el mismo día, 7 de febrero. (Suministrada)

La Policía urge a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de este menor, a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.

Breaking News, Personas desaparecidas, Guayama, Policía de Puerto Rico, CIC
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte...
