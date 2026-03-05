Reportan desaparecidos a dos menores de un hogar en Guayama
Ambos residían en el Hogar Un Nuevo Camino y fueron vistos por última vez el 7 de febrero
5 de marzo de 2026 - 5:07 PM
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Guayama investigan la desaparición de dos menores de edad del centro de rehabilitación Hogar Un Nuevo Camino en febrero pasado, indicó la Uniformada a través de una requisitoria especial.
José Ríos Díaz, de 17 años, fue reportado desaparecido desde el 7 de febrero por la trabajadora social que lleva su caso. Fue visto por última vez en las instalaciones del centro donde se encontraba internado, ubicado en la carretera PR-713, del sector Villodas, en el mencionado pueblo.
Ríos Díaz fue descrito como de tez negra, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies y 6 pulgadas de estatura (5’ 6”) , y 110 libras de peso.
Se desconoce la vestimenta que tenía al momento de su desaparición.
Mientras, Damon Jariel Córdova Rivera, de 15 años, también fue reportado como desaparecido por su trabajadora social el mismo día, 7 de febrero.
Este fue descrito como de tez negra, cabello marrón, ojos marrones, 5 pies y 10 pulgadas de estatura (5’ 10”) y 160 libras de peso.
Se desconoce la vestimenta que tenía al momento de su desaparición. Tampoco se detalló si existe alguna sospecha de que ambos jóvenes desaparecieran juntos.
La Policía urge a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de este menor, a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.
