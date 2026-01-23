Buscan a hombre desaparecido en Juana Díaz

Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Curpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el pasado 14 de enero en el barrio Río Cañas Arriba, sector La Provincia, en Juana Díaz, informó la Policía.

Elisandro Torres Rodríguez, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su hermana, Blanca Torres Rodríguez, y fue descrito físicamente como de tez negra, 5 pies con 5 pulgadas de estatura, 180 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón.

Al momento de su desaparición vestía camisa manga larga color azul, pantalón azul claro y botas color negro. Además, tiene un tatuaje en la parte superior de una de las piernas de la imagen de una cara de una mujer.

Las autoridades urgen a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Torres Rodríguez a comunicarse a la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.