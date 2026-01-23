Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre desaparecido en Juana Díaz

Elisandro Torres Rodríguez, de 60 años, fue visto por última vez el pasado 14 de enero

23 de enero de 2026 - 5:51 PM

Updated At

Actualizado el 23 de enero de 2026 - 6:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elisandro Torres Rodríguez, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su hermana, Blanca Torres Rodríguez, y fue descrito físicamente como de tez negra, 5 pies con 5 pulgadas de estatura, 180 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Curpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el pasado 14 de enero en el barrio Río Cañas Arriba, sector La Provincia, en Juana Díaz, informó la Policía.

RELACIONADAS

Elisandro Torres Rodríguez, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su hermana, Blanca Torres Rodríguez, y fue descrito físicamente como de tez negra, 5 pies con 5 pulgadas de estatura, 180 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón.

Al momento de su desaparición vestía camisa manga larga color azul, pantalón azul claro y botas color negro. Además, tiene un tatuaje en la parte superior de una de las piernas de la imagen de una cara de una mujer.

Las autoridades urgen a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Torres Rodríguez a comunicarse a la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

Elisandro Torres Rodríguez, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su hermana, Blanca Torres Rodríguez, y fue descrito físicamente como de tez negra, 5 pies con 5 pulgadas de estatura, 180 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón.
Elisandro Torres Rodríguez, de 60 años, fue reportado como desaparecido por su hermana, Blanca Torres Rodríguez, y fue descrito físicamente como de tez negra, 5 pies con 5 pulgadas de estatura, 180 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón. (Suministrada)
Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasCICPolicía de Puerto RicoJuana Díaz
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: