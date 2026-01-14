Buscan dar con el paradero de adolescente de 13 años reportada como desaparecida en Humacao

La Policía busca dar con el paradero de una menor de 13 años reportada como desaparecida desde el pasado 9 de enero luego de ser dejada por su encargada en el estacionamiento del restaurante de comida rápida, Burger King, localizado en la calle Font Martelo de Humacao, informó la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía.

Anjualiz Torrales Báez fue reportada por su encargada y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camisa color negro. Además, lucía zapatillas deportivas Jordan, una cartera tipo viajera roja y una gorra negra.

Anjualiz Torrales Báez fue reportada por su encargada y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso. (Suministrada)

Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca sobre el paradero de esta adolescente a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

PUBLICIDAD