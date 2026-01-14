Opinión
Suscriptores
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Buscan dar con el paradero de adolescente de 13 años reportada como desaparecida en Humacao

Anjualiz Torrales Báez fue vista por última vez en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida

14 de enero de 2026 - 9:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si tiene información sobre el paradero de Anjualiz Torrales Báez, puede comunicarse al 787-343-2020, o al 787-793-1234 extensiones 2463 o 2464. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de una menor de 13 años reportada como desaparecida desde el pasado 9 de enero luego de ser dejada por su encargada en el estacionamiento del restaurante de comida rápida, Burger King, localizado en la calle Font Martelo de Humacao, informó la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía.

Anjualiz Torrales Báez fue reportada por su encargada y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camisa color negro. Además, lucía zapatillas deportivas Jordan, una cartera tipo viajera roja y una gorra negra.

Anjualiz Torrales Báez fue reportada por su encargada y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso.
Anjualiz Torrales Báez fue reportada por su encargada y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso. (Suministrada)

Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca sobre el paradero de esta adolescente a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al 787-852-1224, extensión 1610.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
