Buscan dar con el paradero de adolescente de 13 años reportada como desaparecida en Humacao
Anjualiz Torrales Báez fue vista por última vez en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida
14 de enero de 2026 - 9:48 PM
14 de enero de 2026 - 9:48 PM
La Policía busca dar con el paradero de una menor de 13 años reportada como desaparecida desde el pasado 9 de enero luego de ser dejada por su encargada en el estacionamiento del restaurante de comida rápida, Burger King, localizado en la calle Font Martelo de Humacao, informó la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía.
Anjualiz Torrales Báez fue reportada por su encargada y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso.
Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camisa color negro. Además, lucía zapatillas deportivas Jordan, una cartera tipo viajera roja y una gorra negra.
Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca sobre el paradero de esta adolescente a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.
También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al 787-852-1224, extensión 1610.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: