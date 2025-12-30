Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Buscan a menor de 14 años desaparecido en Aguadilla

Las autoridades indicaron que es la tercera vez en los últimos meses que Julián José González Cabán desaparece

30 de diciembre de 2025 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián José González Cabán está desaparecido desde el pasado 28 de noviembre, según explicó su madre. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un menor de 14 años que fue reportado como desaparecido de su residencia el pasado 28 de noviembre es buscado por agentes de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (Repapd) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según señala el informe de novedades, Julián José González Cabán fue reportado por su madre, María Cabán Nieves quien dijo no ver a su hijo desde las 3:30 p.m. de ese día.

El menor fue descrito como de tez trigueña, de 5’5” de estatura y unas 115 libras de peso; cabello color negro, ojos color marrón, mientras que, al momento de su desaparición, vestía una camisa y pantalón negro, calzados color crem.

Julián José tiene un tatuaje en la mano izquierda con el nombre de Julio.

Según la Uniformada, esta es la tercera ocasión que el adolescente es reportado desaparecido en los últimos meses.

Como parte del protocolo se activaron dos supervisores y tres agentes, así como personal de apoyo de las agencias municipales en Aguadilla, quienes han realizado una búsqueda y no han podido dar con el paradero del menor.

De acuerdo con las entrevistas realizadas y las confidencias recibidas, el menor frecuenta los residenciales públicos La Montaña, en el barrio Camaceyes, y Las Muñecas, ubicado en la carretera PR-459 en ese municipio.

El caso está a cargo del agente Yanzel Zambrana González, supervisado por la sargento Evelyn Vargas Barreto y dirigidos por el teniente Orlando Adames Cardona, director de la división de Repapd del CIC.

Las autoridades urgen a cualquier persona que posea información que pueda conducir al paradero de este menor de edad, a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o con la División de Repapd de Aguadilla al 787-891-3800, extensiones 1411 y 1416.

