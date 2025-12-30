Buscan a menor de 14 años desaparecido en Aguadilla

Un menor de 14 años que fue reportado como desaparecido de su residencia el pasado 28 de noviembre es buscado por agentes de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (Repapd) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, informó la Policía.

Según señala el informe de novedades, Julián José González Cabán fue reportado por su madre, María Cabán Nieves quien dijo no ver a su hijo desde las 3:30 p.m. de ese día.

El menor fue descrito como de tez trigueña, de 5’5” de estatura y unas 115 libras de peso; cabello color negro, ojos color marrón, mientras que, al momento de su desaparición, vestía una camisa y pantalón negro, calzados color crem.

Julián José tiene un tatuaje en la mano izquierda con el nombre de Julio.

Según la Uniformada, esta es la tercera ocasión que el adolescente es reportado desaparecido en los últimos meses.

PUBLICIDAD

Como parte del protocolo se activaron dos supervisores y tres agentes, así como personal de apoyo de las agencias municipales en Aguadilla, quienes han realizado una búsqueda y no han podido dar con el paradero del menor.

De acuerdo con las entrevistas realizadas y las confidencias recibidas, el menor frecuenta los residenciales públicos La Montaña, en el barrio Camaceyes, y Las Muñecas, ubicado en la carretera PR-459 en ese municipio.

El caso está a cargo del agente Yanzel Zambrana González, supervisado por la sargento Evelyn Vargas Barreto y dirigidos por el teniente Orlando Adames Cardona, director de la división de Repapd del CIC.