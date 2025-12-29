En Río Piedras y Bayamón: buscan a una adolescente y a un adulto mayor desaparecidos

Las autoridades buscan dar con el paradero de una adolescente que desapareció el 26 de diciembre en Río Piedras y un adulto mayor que fue visto por última vez en Bayamón en el mes de octubre.

Según dos informes separados compartidos por la Policía, Jade Ciprián Carpio de 13 años, fue reportada como desaparecida por su madre, mientras que Ángel Casado Santana, también conocido como “Chucho”, de 75 años, fue visto por última vez por su hermana en octubre de este año.

Ciprián Carpio fue descrita como de tez trigueña, cabello negro, ojos marrón, 4 pies 5 pulgadas de estatura y 106 libras de peso; al momento de su desaparición vestía camisa negra, mahón corto azul, medias y tenis blancos mientras llevaba una cartera de hombro negra.

La última vez que fue vista fue en la calle Labrador en Río Piedras

Por su parte, Casado Santana fue descrito como de tez blanca, cabello canoso, ojos marrón, cinco pies y nueve pulgadas de estatura y 130 libras de peso; al momento de su desaparición este vestía una camiseta y un mahón.

La última vez que el hombre de 75 años fue visto transitaba en una bicicleta blanca frente al residencial Jardines de Caparra en Bayamón.