Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Río Piedras y Bayamón: buscan a una adolescente y a un adulto mayor desaparecidos

Jade Ciprián Carpio fue reportada desaparecida por su madre, mientras que Ángel Casado Santana fue reportado por su hermana

29 de diciembre de 2025 - 7:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jade Ciprián Carpio de 13 años (izquierda) fue vista por última vez en Río Piedras mientras que Ángel Casado Santana, de 75, fue visto por última vez en Bayamón. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades buscan dar con el paradero de una adolescente que desapareció el 26 de diciembre en Río Piedras y un adulto mayor que fue visto por última vez en Bayamón en el mes de octubre.

Según dos informes separados compartidos por la Policía, Jade Ciprián Carpio de 13 años, fue reportada como desaparecida por su madre, mientras que Ángel Casado Santana, también conocido como “Chucho”, de 75 años, fue visto por última vez por su hermana en octubre de este año.

Ciprián Carpio fue descrita como de tez trigueña, cabello negro, ojos marrón, 4 pies 5 pulgadas de estatura y 106 libras de peso; al momento de su desaparición vestía camisa negra, mahón corto azul, medias y tenis blancos mientras llevaba una cartera de hombro negra.

La última vez que fue vista fue en la calle Labrador en Río Piedras

Por su parte, Casado Santana fue descrito como de tez blanca, cabello canoso, ojos marrón, cinco pies y nueve pulgadas de estatura y 130 libras de peso; al momento de su desaparición este vestía una camiseta y un mahón.

La última vez que el hombre de 75 años fue visto transitaba en una bicicleta blanca frente al residencial Jardines de Caparra en Bayamón.

Si usted conoce del paradero de una de estas personas comuníquese con la LÍNEA CONFIDENCIAL de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463. También puede llamar a los agentes del CIC de San Juan al 787-793-1234 ext.2200 o 2201 o escribir a las redes sociales de la Policía.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasBayamónSan JuanRío PiedrasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
