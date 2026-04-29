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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familiares de trabajadora social asesinada en Guayama solicita ayuda para sufragar gastos fúnebres

Kenya Enid Morales Dávila falleció el martes luego que su pareja le disparó en un incidente de violencia de género

29 de abril de 2026 - 7:23 PM

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Kenya Enid Morales Dávila recibió una herida de proyectil de bala durante un incidente registrado a las 6:57 a.m. del 28 de abril en la calle 3 del barrio Villodas. (Carlos Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La familia de Kenya Enid Morales Dávila, quien fue asesinada por su pareja en un incidente registrado el martes en Guayama, solicitó la ayuda de la ciudadanía para ayudar a sufragar los gastos fúnebres mediante una campaña por el servicio ATH Móvil.

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“En este momento tan difícil, su familia enfrenta no solo el duelo, sino también los gastos inesperados relacionados con su partida. Por ello, estamos organizando una recaudación de fondos para brindarles apoyo en estos momentos. Cualquier aportación, por pequeña que sea, será de gran ayuda y se recibirá con infinito agradecimiento”, escribió Mariela Sánchez Vázquez, amiga de Aida Dávila Colón, madre de la víctima, en una publicación en Facebook.

Si usted desea contribuir, puede enviar su aportación mediante ATH Móvil al teléfono 787-374-5101.

Morales Dávila recibió una herida de proyectil de bala durante un incidente registrado a las 6:57 a.m. del 28 de abril en la calle 3 del barrio Villodas. Los agentes que respondieron a la llamada de alerta mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 encontraron a Morales Dávila y a Ferdinand Dávila Vélez quien, presuntamente, se suicidó tras disparar contra la trabajadora social.

Morales Dávila fue transportada a un hospital en condición crítica. La Policía entonces confirmó, este miércoles, que Morales Dávila falleció.

El inspector José Torres Ruiz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama detalló, más temprano en el día, a El Nuevo Día que la pareja llevaba 14 años de matrimonio y que, al momento de los hechos, tres menores —de ocho, 13 y 15 años— se encontraban dentro de la residencia al momento de ocurrir los hechos. Dos son hijos de la pareja, y la tercera es hija de una relación previa de Morales Dávila.

Torres Ruiz añadió que fueron los menores quienes alertaron a vecinos sobre lo ocurrido. Tras los hechos, los menores quedaron bajo la custodia de su abuela materna y el Departamento de la Familia fue notificado.

Morales Dávila se desempeñaba como supervisora del programa Head Start del Municipio de Guayama.

“La administración municipal de Guayama se encuentra de luto ante el fallecimiento en nuestra compañera de labores, Kenya Morales. Es con profundo dolor que acogemos la noticia sin embargo, nos consuela que su legado y recuerdo vivirá por siempre en nuestros recuerdos y en nuestro corazón”, dijo el alcalde O’brian Vazquez Molina.

En declaraciones escritas, añadió que “quienes le conocimos sabemos que fue una excelente servidora pública, una gran mujer y una gran madre”. A su vez, extendió su pésame a los allegados de la víctima, quienes atraviesan un momento de profundo dolor.

El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó.El segundo feminicidio perpetrado este año cobró la vida de Camill Vilmenay, de 62 años, en Caguas. Su pareja la mató y luego se suicidó. No fue posible conseguir una foto de la víctima.Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años, fue asesinada el 31 de octubre, en Mayagüez. El sospechoso, Ellian O’Neill Rodríguez Asensio, de 18 años, no tenía licencia para portación y llegó con el cuerpo hasta el cuartel, pero no entregó el arma de fuego, que no ha sido localizada. La víctima era hija de un policía y tenía un niño de 5 años.
1 / 16 | Víctimas de feminicidio en 2025: los rostros de la violencia machista en Puerto Rico. El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó. - Facebook
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Breaking NewsfeminicidioGuayamaViolencia de género
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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