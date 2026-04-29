“Cuesta aceptar que no estás”: feminicidio de trabajadora social estremece a Guayama

El feminicidio de la trabajadora social Kenya Enid Morales Dávila, de 37 años, ha sumido en el dolor a Guayama, dejando una ausencia que sienten profundamente sus familiares, amistades y compañeros de trabajo que hoy lamentan su partida.

En las redes sociales, su círculo cercano ha transformado el dolor en palabras, compartiendo emotivos mensajes y fotos que reflejan no solo su entrega como madre de tres menores de 8, 13 y 15 años -que presenciaron el crimen que le quitó la vida- sino la huella imborrable que dejó en diversos espacios.

Morales Dávila, quien era supervisora del programa Head Start del Municipio de Guayama, se convirtió, este miércoles, en la más reciente víctima de feminicidio íntimo en la isla tras haber sido baleada en la mañana del martes en un incidente de violencia de género.

Según la investigación de la Policía, la víctima fue baleada por su esposo, Ferdinand Dávila Vélez, de 56 años, con quien mantuvo una relación por 14 años. Posteriormente, el agresor se privó de la vida en el patio de una residencia en la calle 3 del barrio Villodas.

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“La administración municipal de Guayama se encuentra de luto ante el fallecimiento en nuestra compañera de labores, Kenya Morales. Es con profundo dolor que acogemos la noticia sin embargo, nos consuela que su legado y recuerdo vivirá por siempre en nuestros recuerdos y en nuestro corazón”, dijo el alcalde O’brain Vazquez Molina.

En declaraciones escritas, añadió que “quienes le conocimos sabemos que fue una excelente servidora pública, una gran mujer y una gran madre”. A su vez, extendió su pésame a los allegados de la víctima, quienes atraviesan un momento de profundo dolor.

“A sus familiares y compañeros de labores, les extiendo mi más sentido pésame y el deseo de que Dios les brinde la fortaleza y el consuelo en este memento de dolor. Kenya Enid Morales Dávila, siempre estarás presente en nuestros corazones", puntualizó.

Más allá de su profesión, allegados han resaltado su rol como madre y el vínculo cercano que mantenía con sus tres hijos, a quienes dedicaba gran parte de su vida cotidiana. Su familia y círculo cercano la recuerdan como una mujer presente, de trato cálido y entregada.

“Vuela alto, amiga Kenya Enid Morales Dávila. Gracias por siempre estar, por haber sido siempre ese ser de luz con una fe inquebrantable. Soy bendecida de haber tenido la oportunidad de ser tu amiga. Mi corazón está batallando con una rabia interna porque esto jamás debió pasar”, escribió Jennifer Hernández Haddock, quien se identificó como amiga de la víctima.

A esta emotiva publicación se suma otra en la que se expresa un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento por no haber intervenido a tiempo para ayudarla, así como un mensaje en el que la víctima abordaba su lucha contra la violencia de género.

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“Te fallé, mi amada Kenya Enid Morales Dávila; debí ayudarte, debí hacer más, debí sacarte de ese lugar”, lee una publicación compartida en Facebook por Risen Melero, una allegada de la víctima.

De igual forma, los compañeros de trabajo de Morales Dávila, muchos de los cuales participaron en un emotivo momento de oración en horas de la noche del martes con la esperanza de que pudiera recuperarse y ser dada de alta del hospital, también se han expresado.

“Kenya Enid Morales Dávila, hoy quiero dedicarte estas palabras con el corazón en la mano, porque todavía cuesta aceptar que ya no estás físicamente aquí. Tu partida fue tan inesperada que dejó un silencio profundo, de esos que duelen y no se explican”, compartió una mujer identificada como Karen R, compañera de trabajo de la víctima.

En la emotiva públicación, añade: “Fuiste una persona de las que no se encuentran fácilmente. Siempre presente, siempre sincera, siempre con ese cariño tan tuyo que hacía sentir a cualquiera en casa. Como compañera, dejaste huellas bonitas: apoyo, respeto y momentos que ahora se vuelven tesoros en la memoria”.

“Pero sobre todo, fuiste una madre admirable. De esas que aman sin medida, que luchan, que cuidan y que dan todo sin pedir nada a cambio. Ese amor que sembraste seguirá vivo, creciendo en quienes tuviste la bendición de cuidar. Tu ausencia duele… y mucho. Pero también queda todo lo hermoso que fuiste. Porque hay personas que no se van del todo; se quedan en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada sonrisa que nos regalaron. Descansa en paz. Siempre vas a vivir en nuestros corazones", puntualizó.

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De igual forma, el Programa de Sóftbol Femenino de Guayama lamentó en sus redes sociales la trágica muerte de Morales Dávila, quien brindaba un valioso apoyo a los equipos en los que participaban sus hijas.

“Nuestro programa hoy está de luto por el fallecimiento de Kenya Enid Morales Dávila, madre de dos de nuestras jugadoras, y quien servía de gran ayuda en los equipos que sus niñas militaban. Pedimos a toda la comunidad de nuestro deporte que mantengan en sus oraciones a esta familia”, dice la publicación, acompañada de una fotografía donde destaca un enorme lazo negro.

En medio de la consternación, el feminicidio de Morales Dávila ha vuelto a colocar en el centro del debate la violencia de género en el país, un problema que continúa arrebatando vidas, dejando familias destruidas y menores en orfandad, como ocurrió en este caso.

Precisamente, el inspector José Torres Ruiz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, confirmó a El Nuevo Día que los menores fueron quienes alertaron a vecinos sobre lo ocurrido. Los niños quedaron bajo la custodia de su abuela materna y el Departamento de la Familia fue notificado.

En entrevista con Telenoticias de Telemundo, Torres Ruiz agregó, además, que los menores fueron entrevistados como parte de la pesquisa.

“Desgarrador escuchar a esos niños hablar sobre el suceso”, puntualizó.

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