Asesinan a un hombre y hieren a una persona en un incidente en Juana Díaz

Un hombre fue asesinado en la tarde de este sábado, y un segundo sujeto resultó herido, durante un incidente violento registrado en Juana Díaz.

El inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó a El Nuevo Día que los hechos se reportaron a las 6:30 p.m. en la calle Violeta de la urbanización Las Flores.

El oficial explicó que, al llegar a la escena, encontraron a un hombre que falleció en el pavimento tras recibir heridas de proyectil de bala. También ubicaron a un segundo hombre que resultó herido.

Justiniano añadió que el herido fue transportado a un hospital de la zona y describió su condición como estable.

El CIC de Ponce cuenta con una identificación preliminar de la víctima y del herido pero, de momento, declinó revelarlos debido a que la investigación apenas comienza.

Del mismo modo, el oficial resaltó que todavía es muy temprano como para hablar sobre un posible móvil.