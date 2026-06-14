Asesinan a un hombre y hieren a una persona en un incidente en Juana Díaz
Los hechos se reportaron en la calle Violeta de la urbanización Las Flores
14 de junio de 2026 - 8:07 PM
14 de junio de 2026 - 8:07 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este sábado, y un segundo sujeto resultó herido, durante un incidente violento registrado en Juana Díaz.
El inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó a El Nuevo Día que los hechos se reportaron a las 6:30 p.m. en la calle Violeta de la urbanización Las Flores.
El oficial explicó que, al llegar a la escena, encontraron a un hombre que falleció en el pavimento tras recibir heridas de proyectil de bala. También ubicaron a un segundo hombre que resultó herido.
Justiniano añadió que el herido fue transportado a un hospital de la zona y describió su condición como estable.
El CIC de Ponce cuenta con una identificación preliminar de la víctima y del herido pero, de momento, declinó revelarlos debido a que la investigación apenas comienza.
Del mismo modo, el oficial resaltó que todavía es muy temprano como para hablar sobre un posible móvil.
Personal de la División de Homicidios del CIC de Ponce, junto con efectivos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y la Fiscalía de Ponce, están a cargo de la pesquisa.
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