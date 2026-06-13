Choque termina a tiros en Patillas: conductor de una motora abre fuego tras accidente
La Policía confirmó que en la escena se recuperaron varios casquillos de bala
13 de junio de 2026 - 9:49 AM
13 de junio de 2026 - 9:49 AM
Un accidente de tránsito terminó en un ataque a tiros en la noche del viernes en el kilómetro 125.6 de la PR-3, en Patillas, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el querellante transitaba en su vehículo Toyota Corolla por el lugar cuando, al llegar a una intersección, se disponía a realizar un viraje a la derecha. En ese momento, un hombre que conducía una motora tipo scrambler lo impactó.
Acto seguido, y tras el choque, el conductor de la motora presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra el vehículo del perjudicado. No obstante, nadie resultó herido.
En la escena, los agentes ocuparon cuatro casquillos calibre 9 milímetros como parte de la pesquisa.
El caso fue investigado inicialmente por la agente Myrna Rivera, adscrita al Distrito de Patillas, y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para continuar con la pesquisa correspondiente.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude al esclarecimiento del caso llamando al 787-343-2020 o a través de X (antes Twitter) en @PRPDNoticias y en Facebook en www.facebook/prpdgov.
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