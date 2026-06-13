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Choque termina a tiros en Patillas: conductor de una motora abre fuego tras accidente

La Policía confirmó que en la escena se recuperaron varios casquillos de bala

13 de junio de 2026 - 9:49 AM

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Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito terminó en un ataque a tiros en la noche del viernes en el kilómetro 125.6 de la PR-3, en Patillas, informó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, el querellante transitaba en su vehículo Toyota Corolla por el lugar cuando, al llegar a una intersección, se disponía a realizar un viraje a la derecha. En ese momento, un hombre que conducía una motora tipo scrambler lo impactó.

Acto seguido, y tras el choque, el conductor de la motora presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra el vehículo del perjudicado. No obstante, nadie resultó herido.

En la escena, los agentes ocuparon cuatro casquillos calibre 9 milímetros como parte de la pesquisa.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Myrna Rivera, adscrita al Distrito de Patillas, y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para continuar con la pesquisa correspondiente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude al esclarecimiento del caso llamando al 787-343-2020 o a través de X (antes Twitter) en @PRPDNoticias y en Facebook en www.facebook/prpdgov.

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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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