Choque termina a tiros en Patillas: conductor de una motora abre fuego tras accidente

Un accidente de tránsito terminó en un ataque a tiros en la noche del viernes en el kilómetro 125.6 de la PR-3, en Patillas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el querellante transitaba en su vehículo Toyota Corolla por el lugar cuando, al llegar a una intersección, se disponía a realizar un viraje a la derecha. En ese momento, un hombre que conducía una motora tipo scrambler lo impactó.

Acto seguido, y tras el choque, el conductor de la motora presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra el vehículo del perjudicado. No obstante, nadie resultó herido.

En la escena, los agentes ocuparon cuatro casquillos calibre 9 milímetros como parte de la pesquisa.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Myrna Rivera, adscrita al Distrito de Patillas, y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para continuar con la pesquisa correspondiente.