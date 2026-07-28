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Leo Aldridge demanda a Rubén Sánchez y pide $1 millón por daños

El recurso legal está relacionado con un incidente ocurrido hace casi un año en los estudios de WKAQ 580 AM

28 de julio de 2026 - 11:05 AM

Updated At

Actualizado el 28 de julio de 2026 - 11:12 AM

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Rubén Sánchez y Leo Aldridge. (El Nuevo Día)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A casi un año de que el periodista Rubén Sánchez le gritara “No te metas conmigo, pend***” en los estudios de WKAQ 580 AM, el abogado Leo Aldridge demandó este martes al presentador radial por daños y perjuicios, además de difamación y daños punitivos.

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En una demanda de 18 páginas radicada en el Tribunal de San Juan, Aldridge sostuvo que el recurso legal “surge de un ataque deliberado, abusivo, premeditado y públicamente transmitido contra la reputación y el buen nombre del demandante”.

Según la demanda, el 29 de agosto de 2025, Aldridge fue invitado a participar como analista legal y político invitado en el programa WKAQ Analiza, cuando, mientras estaba al aire, Sánchez “miró directamente al demandante a través de la cabina y le dirigió un gesto obsceno con la mano, extendiéndole el dedo del medio o ‘dedo malo’ en forma deliberada y hostil”.

“Tras este acto inicial de agresión, el demandante y el demandado intercambiaron una serie de mensajes de texto. En dichos mensajes, la hostilidad de Sánchez hacia el demandante se manifestó nuevamente, incluyendo un mensaje en el que Sánchez se refirió al demandante con el mismo epíteto vulgar que momentos después le dirigiría al aire, entiéndase, ‘pendejo’”, señala.

“Mientras la transmisión de WKAQ Analiza continuaba en vivo al aire, Sánchez utilizó sus credenciales de la emisora para abrir la puerta de la cabina de transmisión y entró al estudio a un programa ajeno al suyo, en el cual no tenía ninguna participación, y con el único propósito de injuriar al demandante Una vez dentro, y mientras los micrófonos estaban en vivo y transmitiendo a la audiencia de WKAQ 580, hecho que Sánchez conocía, este le gritó directamente al demandante con hostilidad, agresividad y en tono amenazante: “Tú eres un pendejo”, “No te metas conmigo”, “Pendejo”, “No te metas conmigo”, “Pendejo”, “En la cara”. La emisora cortó la transmisión de inmediato para ir a una pausa comercial”, agrega.

A juicio del demandante, “la conducta de Sánchez no fue un desliz o un arrebato espontáneo”.

“Fue un acto de agresión deliberado y premeditado, precedido por los gestos e intercambios obscenos previos y ejecutado contra un invitado que se encontraba en las instalaciones de la emisora en calidad profesional. Además, fueron hechos con plena conciencia de que el demandante se encontraba en una transmisión en vivo, utilizando las credenciales y las facilidades de la estación para acceder a la cabina donde ocurría la transmisión, de la que Sánchez no formaba parte”, señala la demanda.

Aldridge solicitó al tribunal que condene a Sánchez a pagar no menos de $1 millón por concepto de daños reputacionales, económicos y emocionales, además del pago de daños punitivos en atención a la naturaleza deliberada, intencional y temeraria de su conducta.

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Leo AldridgeRubén SánchezDemandasTribunal de San JuanWKAQ 580AM
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