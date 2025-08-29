Rubén Sánchez protagoniza encontronazo con Leo Aldridge al aire: esto fue lo que le dijo

El presentador radial Rubén Sánchez protaganizó esta mañana un incidente en medio de la transmisión de un programa de WKAQ 580, luego de gritarle al licenciado Leo Aldridge la frase: “No te metas conmigo, pend***”.

El incidente ocurrió durante el programa WKAQ Analiza, moderado por Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca. Este último no se encontraba presente en el estudio al momento de la controversia.

Según se desprende de la transmisión, que ya no está disponible en la página de la emisora, Sánchez le profirió el improperio en dos ocasiones.

Tras el suceso, el espacio salió de inmediato a una pausa comercial. Al regresar, el gerente de contenido de la emisora, Joel Lago, intervino para disculparse públicamente y asegurar que la estación tomaría “cartas en el asunto para que estas situaciones no surjan al aire una vez más”.

“Las expresiones que se pudieron escuchar minutos, segundos antes de ir a la pausa anterior de parte de nuestro talento Rubén Sánchez, no representan la posición de esta estación. Son bochornosas", expresó Lago.

“A nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ580 le pido disculpas a la audiencia por eso que escucharon. No debería ocurrir. Aquí somos todos una familia donde la profesionalidad todos los días es lo que rige el norte de esta estación”, aseguró.

Díaz Olivo se hizo eco de esas expresiones y les pidió disculpas a los radioyentes por las expresiones vertidas en medio del programa.

Por su parte, el licenciado Aldridge se retiró del espacio no sin antes expresar que la controversia supuestamente emanó de un caso judicial en que el abogado representa a una parte.

“Él (Rubén) tiene una relación de familia o de amistad con la otra parte. Yo estoy haciendo una gestión profesional. Parece que no puede separar una cosa de la otra. Él no está involucrado en el asunto. Pero decidió dirigirse a mí diciéndome pend*** al aire”, explicó el abogado.

“Eso yo creo que debe tener una consecuencia. Ustedes sabrán cuál debe ser la consecuencia”, concluyó antes de abandonar el programa.

El Nuevo Día contactó a Aldridge. Sin embargo, expresó que, al momento, no estará emitiendo expresiones adicionales sobre lo ocurrido.

Este medio también procuró una reacción de Sánchez y Lago, pero al momento de esta publicación no obtuvo respuestas.

Posteriormente, Sánchez regresó al aire, mas no abordó ni hizo alguna referencia al incidente.

Controversias previas

No es la primera vez que el locutor radial protagoniza un incidente en medio de una transmisión.

En abril de 2024, durante el debate de candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, (PPD) Sánchez rompió las reglas del mismo al interrumpir en distintas instancias a los candidatos Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza; intentó alterar el orden de los turnos de las preguntas y no esperaba su momento para hablar. Otras dos periodistas, incluyendo a Katiria Soto, formaron parte del panel que hacía las preguntas, mientras que Normando Valentín intentó mantener el orden en su rol de moderador.

Luego del encuentro en cámara, el presentador protagonizó otro incidente en el que emitió epítetos en contra de Idalia Colón, quien era la directora de campaña de Zaragoza.

Sánchez contó –con insultos– qué fue lo que a su juicio pasó e esos momentos. “Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató… a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más”.

“Entonces una estúpida, que se llama Betsy, que quería que me sacaran de Wapa allí a mí, una idiota, y bendito, he perdido todo el respeto por Charlie Hernández, un tipo que anteriormente tenía mi respeto por como hablaba y se conducía, pero tiró allí un vaso con hielo, se puso patán, cafre, creído”, fue parte de lo que expresó en radio el presentador. Betsy Nazario era parte del equipo de comunicación de Zaragoza.

Posteriormente, en su programa radial, el presentador confirmó que insultó a Colón y se disculpó.

Poco tiempo después, en septiembre, Sánchez estuvo en el centro de otra controversia luego de que el licenciado Humberto Félix Cobo Estrella, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de Carolina lo demandara tras un incidente suscitado en medio del programa del locutor.

Gierbolini Bonilla solicitó la suma de $2 millones por “concepto de sufrimientos, las angustias mentales, la agresión física y los daños a la reputación profesional del demandante, más los gastos, costas del proceso, y los honorarios de abogados, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho y equidad proceden”.

“El demandado Rubén Sánchez le alteró la paz, con gritos y gestos corporales, luego de que el demandante se negara a identificarle al demandado, una alegada víctima de violencia doméstica, cuando el demandado le mostró al demandante, durante la transmisión, su teléfono móvil que mostraba la foto de la fémina con su nombre”, lee la demanda, que fue radicada en ese momento.

El documento establecía que Sánchez insistía en que el demandante confirmara la identidad, a lo que este nunca accedió, “por entender que lo que solicitaba el demandado, mientras le mostraba la foto con nombre de una fémina, era ilegal, antiético, e inmoral”.

Sánchez le gritaba, durante la transmisión, “váyase de mi programa”, “váyase ahora” y “te vas de aquí”.