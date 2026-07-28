Celebrarán feria para orientar sobre programas gubernamentales para la compra de vivienda

Si usted es una de las miles de personas en búsqueda de una vivienda y quiere saber qué ayudas o herramientas el gobierno tiene disponibles, sepa que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) realizará este sábado, en San Juan, una feria para brindar orientación sobre el tema.

“Quiero invitarlos a todos, las familias puertorriqueñas, a nuestra gran feria de servicios... que estaremos celebrando el 1 de agosto, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en nuestras facilidades, en nuestra oficina central en San Juan, en el edificio del Banco de Desarrollo Económico. Será un evento completamente gratuito”, anunció este martes el director ejecutivo de la AFV, Ricardo Álvarez Barreto.

“Estaremos brindando información sobre los principales programas y servicios relacionados a la compra de vivienda. Los asistentes podrán (…) recibir orientación sobre el programa ‘Pronto pa’ tu Casa’, el cual provee asistencia para pronto y gastos de cierre en una transacción hipotecaria”, agregó, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

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En el evento, también habrá información sobre otros programas, como “Vivienda Joven”, que es para personas de 21 a 35 años y ya ha beneficiado a más de 200, indicó el director ejecutivo.

“Esto es un producto de financiamiento y seguro hipotecario, donde la Autoridad asegura estos préstamos que son originados a través de las 39 instituciones hipotecarias, entre ellas cooperativas, a nivel de todo Puerto Rico”, abundó.

Detalló, en tanto, que “Pronto pa’ Tu Casa” ya ha beneficiado a 620 familias y se han desembolsado cerca de $18 millones.

Igualmente, Álvarez Barreto dijo que contarán con información del programa “HOME”, que es para la rehabilitación de propiedades y puede proveer hasta el pago de alquiler mientras se realizan reparaciones estructurales de un inmueble.

“Las propiedades se rehabilitan entre seis a ocho meses”, indicó.

Los asistentes, sostuvo Álvarez Barreto, también contarán con agentes de bienes raíces, tasadores y agencias especializadas en asesoría de vivienda. Igualmente, las personas que así lo deseen y lleven la información personal necesaria podrán recibir una precalificación hipotecaria al instante.

“Nuestro objetivo es que las personas salgan de allí (la feria) con un plan claro para lograr el sueño de adquirir un hogar digno y seguro”, sostuvo.

Actualmente, se estima que la demanda por vivienda sobrepasa de 30,000 unidades, según información que ha provisto el Departamento de la Vivienda.

Jóvenes con trabajo

Por otro lado, en la conferencia de prensa, la jefa de la Administración de Rehabilitación Vocacional, Rosa Lugo Cabán, elogió el trabajo que realizan más de 4,000 jóvenes, de 14 a 21 años, que se benefician del programa “Experiencias de Aprendizaje”.

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Dicho programa contó con una inyección de $5.5 millones en fondos federales, que se usaron para pagar el salario de los jóvenes, que es de $11.50 la hora.

“Los participantes que completen el máximo de 120 horas de experiencia laboral recibirán una compensación económica de hasta $1,380”, dijo Lugo Cabán.