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¡Se busca! Difunden fotos de sospechoso de asesinato en casa de empeño en Quebradillas

La Policía publicó las imágenes que muestran a un individuo

28 de julio de 2026 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de los hechos, el sospechoso vestía una camisa azul y un panatalón gris. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía busca al sospechoso de cometer un asesinato este lunes durante un aparente robo ocurrido en el negocio Money Flash Pawn Shop, ubicado en la marginal de la carretera PR-2, en Quebradillas.

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La víctima del fue identificado como Allan Sahel Cordero Rosario de 27 años, residente de Camuy.

En la foto difundida por la Uniformada, se muestra al sospechoso vistiendo una camisa azul y pantalones color gris. Mientras que, en su rostro, se aprecian unas marcas color negro.

“La agente Joyce Moody González, adscrita a la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, solicita la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de esta persona, sospechosa del asesinato”, detalló la Uniformada en una comunicación enviada a los medios en horas de la tarde del martes.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente fue reportado a las 4:18 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre un asalto con un herido de bala en el establecimiento.

El caso es investigado por el CIC de Arecibo.
El caso es investigado por el CIC de Arecibo. (Suministrada)
Robo en Quebradillas
Robo en Quebradillas (Suministrada)

Al llegar a la escena, las autoridades encontraron en el suelo a Cordero Rosario, quien posteriormente fue atendido por los paramédicos de Emergencias Médicas estatal, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.

Las circunstancias en que ocurrieron los hechos siguen bajo investigación de la Policía.

“Se exhorta a la ciudadanía a que, de poseer cualquier información que ayude a la captura de esta persona, se comunique de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico a los siguientes números de teléfonos al 787-343-2020 y 787-878-4000 extensiones 1511 o 1512“, agrega el comunicado.

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