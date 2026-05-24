Retiran puente peatonal: reabren dos carriles de la PR-2 en Quebradillas

El Municipio de Quebradillas anunció la reapertura parcial de un tramo de la PR-2 que había sido cerrado mientras se retiraban un puente peatonal que transcurría sobre la vía.

El alcalde Heriberto Vélez precisó la reapertura de los carriles en dirección de este a oeste el sábado en la noche.

“Dado a que la carretera PR-2 consta de cuatro carriles, se abrieron los que discurren hacia el oeste (Quebradillas a Isabela), para que el tránsito fluya en ambas direcciones. Entiéndase un carril hacia el oeste y en dirección contraria. Con esto facilitamos el paso en ambas direcciones”, informó Vélez Vélez, mediante un comunicado de prensa.

Las remoción del puente se realiza desde el sábado, a partir de las 6:00 a.m. La administración municipal precisó que la estructura tiene más de tres décadas de uso y su deterioro hizo necesario su retiro.

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La remoción del puente comenzó el sábado. (Suministrada)

Los carriles que discurren hacia el este, desde Isabela hacia Camuy, aún permanecerán cerrados.

“Las labores relacionadas con el puente se concentran en los carriles que van de oeste a este, por lo cual permanecerán cerrados. Debido a lo grande de la estructura todavía faltan unos pasos por completar para poder movilizar el material que se dispondrá y el equipo pesado utilizado. Una vez la vía se encuentre segura se reabrirá en su totalidad”, explicó Vélez.

El puente está ubicado frente a la escuela superior Manuel Ramos Hernández.