Retiran puente peatonal: reabren dos carriles de la PR-2 en Quebradillas
La administración municipal informó que se permitirá el tránsito en ambas direcciones con esta reapertura parcial
24 de mayo de 2026 - 7:58 AM
24 de mayo de 2026 - 7:58 AM
El Municipio de Quebradillas anunció la reapertura parcial de un tramo de la PR-2 que había sido cerrado mientras se retiraban un puente peatonal que transcurría sobre la vía.
El alcalde Heriberto Vélez precisó la reapertura de los carriles en dirección de este a oeste el sábado en la noche.
“Dado a que la carretera PR-2 consta de cuatro carriles, se abrieron los que discurren hacia el oeste (Quebradillas a Isabela), para que el tránsito fluya en ambas direcciones. Entiéndase un carril hacia el oeste y en dirección contraria. Con esto facilitamos el paso en ambas direcciones”, informó Vélez Vélez, mediante un comunicado de prensa.
Las remoción del puente se realiza desde el sábado, a partir de las 6:00 a.m. La administración municipal precisó que la estructura tiene más de tres décadas de uso y su deterioro hizo necesario su retiro.
Los carriles que discurren hacia el este, desde Isabela hacia Camuy, aún permanecerán cerrados.
“Las labores relacionadas con el puente se concentran en los carriles que van de oeste a este, por lo cual permanecerán cerrados. Debido a lo grande de la estructura todavía faltan unos pasos por completar para poder movilizar el material que se dispondrá y el equipo pesado utilizado. Una vez la vía se encuentre segura se reabrirá en su totalidad”, explicó Vélez.
El puente está ubicado frente a la escuela superior Manuel Ramos Hernández.
Como vías alternas, en dirección de Arecibo a Mayagüez, se indicó el uso de la PR-485, kilómetro 0.5, desde el barrio San José. Mientras tanto, quienes se desplacen desde Mayagüez hacia Arecibo deberán utilizar la PR-4484, en la intersección con la PR-485, que conecta nuevamente con la PR-2.
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