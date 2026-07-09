Brote de parásito que provoca diarrea ya supera los 1,000 casos en Estados Unidos

Nueva York— Casi 1,000 personas en Michigan han sido diagnosticadas con una infección parasitaria que puede provocar semanas de diarrea acuosa, lo que la convierte en el mayor brote de este tipo en la historia del estado y uno de los más importantes del país en los últimos años.

No se han registrado fallecimientos y aún no se ha identificado el origen de las infecciones por Cyclospora. Mientras tanto, se están llevando a cabo investigaciones sobre casos similares en otros 28 estados, entre ellos Ohio, donde también están enfermando personas que viven justo al otro lado de la frontera con Michigan.

Las autoridades de Míchigan anunciaron por primera vez el brote la semana pasada, cuando tenían constancia de más de 170 casos —todos ellos en el extremo sureste del estado— desde el 22 de junio. Normalmente, en Michigan solo se registran unos 50 casos al año.

El miércoles, el estado informó de que la cifra había aumentado hasta los 992, incluyendo unas 40 hospitalizaciones. Justo al otro lado de la frontera estatal, el condado de Lucas, en Ohio, registraba 306 casos a fecha de miércoles. El noroeste de Ohio ha registrado más de 500 casos.

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Los brotes de Cyclospora pueden ser difíciles de investigar y, a veces, resulta complicado determinar el origen de las intoxicaciones alimentarias. Sin embargo, “es evidente que en estos momentos se está produciendo un brote relacionado”, declaró el miércoles a The Associated Press la Dra. Natasha Bagdasarian, directora médica de Míchigan.

La shigella es causa común de diarrea. La bacteria se propaga muy fácilmente por medio de alimentos contaminados o charcas y lagunas. (Archivo)

Esto es lo que hay que saber sobre la situación actual:

¿Qué es la ciclosporiasis?

La Cyclospora es un parásito microscópico y esférico que suele provocar diarrea acuosa “con deposiciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas», según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) La enfermedad, denominada ciclosporiasis, no suele ser mortal y normalmente se trata con antibióticos. Los brotes suelen producirse con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Este parásito, que prospera en ambientes cálidos, infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han contagiado al consumir frutas o verduras que habían estado en contacto con agua de riego contaminada con heces.

Es menos frecuente que otros tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos, como la salmonelosis y la infección por E. coli. Durante años, cada año se notificaban pocos brotes de ciclosporiasis en Estados Unidos. Sin embargo, el número comenzó a aumentar hace aproximadamente una década, con un repunte especialmente notable en 2018 y 2019. Los expertos atribuyen este aumento al cambio climático y a una mejor detección.

¿En qué se diferencia este brote de los anteriores en EE. UU.?

No se dispone de datos exhaustivos sobre los brotes de Cyclospora. Sin embargo, la información disponible muestra que solo un pequeño número de brotes documentados en los últimos 20 años ha superado los 1,000 casos. Entre ellos se encuentran un brote de 1997 relacionado con frambuesas guatemaltecas que afectó a más de 1,000 personas en Estados Unidos y Canadá, y un brote de 2019 relacionado con albahaca mexicana que afectó a más de 2,400 personas.

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Hay varias razones por las que resulta difícil conocer el número exacto de casos, según explicó Melanie Firestone, investigadora especializada en enfermedades transmitidas por los alimentos de la Universidad de Minnesota. Algunas pruebas que se utilizan para detectar distintos tipos de intoxicación alimentaria no están diseñadas para detectar la ciclosporiasis, “por lo que hay muchos casos que no se registran”, afirmó.

Otros retos: los técnicos no pueden cultivar el parásito en el laboratorio, lo que dificulta la obtención de pruebas a partir de los productos contaminados. Además, puede resultar complicado determinar qué alimentos tenían en común las personas enfermas, ya que a veces se trata de un único ingrediente que puede aparecer en varias recetas, como la albahaca o el cilantro.

Además, es posible que los distribuidores de alimentos suministren productos contaminados tanto a tiendas de alimentación como a restaurantes, lo que dificulta determinar de dónde proceden los alimentos contaminados. Las investigaciones pueden prolongarse durante meses y, en ocasiones, nunca se llega a identificar una fuente clara.

¿Cuál es la situación actual?

Parece que los casos están aumentando en el sureste de Míchigan y sus alrededores. Sin embargo, no se considera una emergencia sanitaria a nivel nacional.

“No hay pruebas de que el parásito haya evolucionado para volverse más infeccioso”, afirmó Dianna Blau, jefa en funciones de la División de Enfermedades Parasitarias de los CDC.

Cada año se registran miles de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos y aún no está claro hasta qué punto este año será atípico, añadió. Dicho esto, el número total de casos registrados hasta la fecha es cuatro veces superior al registrado en la misma época del año pasado, según los datos nacionales actuales de los CDC, que presentan un retraso considerable con respecto a lo que están comunicando los estados.

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Parece que ese estado es el más afectado, pero la determinación con la que el estado investiga y notifica los casos podría ser “parte de la razón por la que esto parece un problema exclusivo de Michigan”, afirmó Bagdasarian.

ARCHIVO - Un cartel con el logotipo de los CDC se muestra en la entrada de la sede de la agencia en Atlanta el 2 de marzo de 2025. (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo) (MIguel Martinez)

¿Cómo puedes protegerte de la ciclosporiasis?

Las personas que padezcan diarrea que no haya desaparecido por sí sola en unos días deberían acudir a un profesional sanitario para evaluar la posibilidad de que se trate de ciclosporiasis, según indican las autoridades.

La mejor forma de prevenir la infección por un parásito es evitar los alimentos o el agua que puedan estar contaminados.

Los productos frescos deben lavarse bien antes de consumirlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Cyclospora puede adherirse con fuerza a algunos alimentos, por lo que es posible que el lavado no elimine el riesgo de infección.

Mientras las autoridades de Míchigan investigan el posible origen, recomiendan a los consumidores que compren lechugas enteras en lugar de lechugas prelavadas y envasadas o mezclas para ensalada, y que retiren las dos o tres hojas exteriores antes de lavar el resto de las hojas bajo el grifo.