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Retiran una fórmula para bebés vendida en Estados Unidos tras un brote de botulismo infantil

La FDA ha anunciado la retirada del mercado de la leche de fórmula orgánica para bebés de Nara Organics

14 de junio de 2026 - 7:54 AM

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La FDA señaló que fueron hospitalizados y recibieron el tratamiento aprobado por la FDA para el botulismo infantil. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Nara Organics ha retirado del mercado su fórmula orgánica para bebés, que se vendía en las tiendas Target de Estados Unidos y por internet, tras un brote de botulismo infantil en varios estados, según informaron las autoridades federales.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó de que tres bebés de entre 2 y 5 meses enfermaron en abril y mayo en California, Pensilvania y Washington tras consumir leche en polvo orgánica entera de Nara Organics, que también se vende en Nara.com.

La agencia señaló que fueron hospitalizados y recibieron el tratamiento aprobado por la FDA para el botulismo infantil.

Nara Organics ordenó el recogido de todos los lotes de fórmula.
Nara Organics ordenó el recogido de todos los lotes de fórmula. (FDA online)

El botulismo infantil es una enfermedad poco frecuente pero grave que afecta a los bebés menores de un año, cuyo microbioma intestinal aún no se ha desarrollado por completo. Se produce cuando los lactantes ingieren bacterias con esporas que generan una toxina en el intestino.

Los síntomas incluyen estreñimiento, mala alimentación, párpados caídos, tono muscular débil, dificultad para tragar y problemas respiratorios, entre otros.

Los bebés que presenten esos síntomas necesitan atención médica inmediata. El único tratamiento es BabyBIG, un medicamento intravenoso elaborado a partir del plasma sanguíneo de personas inmunizadas contra el botulismo.

La FDA afirmó que la leche de fórmula infantil orgánica de leche entera de Nara Organics representa menos del 1 % de toda la leche de fórmula infantil vendida en Estados Unidos, y que el brote no suscita temores de escasez.

En un comunicado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) instaron a quienes tengan leche de fórmula a dejar de usarla de inmediato. Añadieron que la leche de fórmula se fabrica en Europa, pero se vende únicamente en Estados Unidos.

Los CDC recomendaron que cualquier persona que tenga una lata abierta le tome una foto, anote el número de lote y la fecha de caducidad, y esté atenta a sus bebés por si presentan síntomas.

“Etiquétela como ‘NO USAR’ y guárdela en un lugar seguro, lejos de otros artículos que utilice para alimentar a su bebé, durante al menos un mes”, indicaron los CDC. “Si no aparecen síntomas al cabo de un mes, deseche la leche de fórmula sobrante”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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