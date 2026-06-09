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Tratan a bebé en Hospital Pediátrico Universitario por primer caso registrado de botulismo infantil

La enfermedad, de ordinario, se diagnostica a entre 200 y 300 menores anualmente en todo Estados Unidos

9 de junio de 2026 - 1:25 PM

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El botulismo infantil se trata con inmunoglobulina. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, reveló este martes que, a finales de mayo, una bebé de un mes fue internada en el Hospital Pediátrico Universitario con botulismo infantil, una enfermedad intestinal de la que, según el funcionario, no se tenía registro en Puerto Rico, al menos, en las últimas dos décadas.

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“Es la primera vez que se reporta en Puerto Rico desde que tenemos estadísticas electrónicas. Pudiera haber casos antes, pero hace más de 20 años todos estos casos se reportan al Departamento de Salud”, dijo Ramos Otero, al sostener que la bebé ha respondido favorablemente al tratamiento.

De acuerdo con el secretario, el 27 de mayo, la infante llegó a la instalación del Centro Médico de Río Piedras con síntomas de flacidez generalizada, babeo, estreñimiento, hipoactividad y dificultad respiratoria, tras lo cual se estableció comunicación con el Infant Botulism Treatment and Prevention Center, en California, que determinó la elegibilidad para el tratamiento con inmunoglobulina que se recomienda para el botulismo infantil. El tratamiento se administró a la paciente el 29 de mayo.

Según MedlinePlus, el botulismo es una enfermedad “potencialmente mortal” que responde a una bacteria, conocida como Clostridium botulinum, que puede proliferar en el sistema gastrointestinal de un bebé.

La bacteria, indica el portal, es un organismo formador de esporas que pueden encontrarse en la tierra y algunos alimentos como la miel y almíbares de maíz. Entre los factores de riesgo, se enumeran la ingestión de miel y entrar en contacto con tierra contaminada.

Durante la sesión bisemanal “En Récord” en La Fortaleza, Ramos Otero explicó que, junto al tratamiento administrado, desde el 28 de mayo se enviaron muestras de excreta de la bebé para análisis en los laboratorios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que el 5 de junio detectaron toxina botulínica Tipo B. El funcionario subrayó que, igualmente, se enviaron muestras de la posible fuente de exposición a la bacteria –que en la conferencia de prensa no identificó–, cuyos resultados pueden tomar “meses”.

Ramos Otero, pediatra de profesión, puntualizó que el botulismo –que no se transmite de persona a persona– es una enfermedad poco común en Estados Unidos, donde anualmente se diagnostican de 200 a 300 casos. Aproximadamente, dos terceras partes de los diagnósticos se registran en bebés menores de 12 meses.

En el caso de la bebé tratada en el Hospital Pediátrico Universitario, Ramos Otero detalló que “ya tiene movimientos de extremidades más marcados, flexiona los dedos, abrió los ojos, reconoce a las personas y reconoce a las personas a su alrededor”.

“Estamos muy contentos con que el personal clínico del Hospital Pediátrico sospechara la situación, porque, si es un bebé de un mes con fiebre, uno piensa que tiene sepsis clínica y le hace un espinal, un cultivo y le ponen antibióticos. Pero, si no se sospechan causas como esta, no le hubiésemos dado el tratamiento y, probablemente, el desenlace hubiera sido fatal”, reconoció.

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Departamento de Salud Víctor RamosHospital Pediátrico UniversitarioEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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