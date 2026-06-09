¿Qué es el botulismo infantil?

Esta tarde se reveló que a finales de mayo, una bebé de un mes fue internada en el Hospital Pediátrico Universitario con botulismo infantil, una enfermedad intestinal de la que, según se informó, no se tiene registro en Puerto Rico, al menos, en las últimas dos décadas.

El botulismo en bebés, es uno de los tres tipos comunes que existen, una afección poco común, pero grave. Este comienza después de que un bebé ingiere esporas de la bacteria Clostridium botulinum, que produca la toxina, que se conoce como toxina botulínica, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida.

“La bacteria prolifera en el aparato digestivo del bebé. Ocurre principalmente en bebés de entre 2 y 8 meses de edad. En raras ocasiones, los adultos contraen este tipo de botulismo intestinal”, según explica Mayo Clinic.

Segun se detalla, el botulismo puede ocurrir cuando la toxina, que ataca los nervios del cuerpo, ingresa a alimentos o a una herida. Esta afección también puede ocurrir cuando la bacteria prolifera en el intestino del bebé. Rara vez, según se informa, un tratamiento médico o un arma biológica puede causar botulismo.

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Los otros dos tipos comunes de botulismo, es el de transmisión alimentaria, que es cuando las bacterias dañinas se desarrollan y producen una toxina en lugares con poco oxígeno, como en los alimentos enlatados en casa. También está el botulismo por herida, que ocurre cuando estas bacterias ingresan a través de un corte y pueden causar una infección perjudicial cuando las bacterias producen la toxina.

Síntomas del botulismo en bebés

Los síntomas suelen comenzar entre 18 y 36 horas después de que la toxina entra en el cuerpo del bebé, entre ellos:

Estreñimiento, que es la dificultad para evacuar las heces. Este suele ser el primer síntoma.

Movimientos desmadejados debido a la debilidad muscular y a problemas para sostener la cabeza.

Llanto débil

Irritabilidad

Babeo

Caída de los párpados

Cansancio

Problemas para succionar o alimentarse

Parálisis, que es la incapacidad de moverse

Mayo Clinic destaque que, a veces, la fuente del botulismo en bebés es la miel de abeja. Por tanto, se recomienda no darles miel de abeja ni alimentos que la contengan, a bebés menores de 1 año.

“Pero, es más probable que el botulismo en bebés ocurra después del contacto con tierra contaminada con la bacteria. En raras ocasiones, los adultos contraen este tipo de botulismo intestinal”, se amplía.

Diagnóstico

Para un posible botulismo en bebés, un profesional de atención médica puede preguntar si tu hijo ha comido miel de abeja, tiene estreñimiento, que es la dificultad para evacuar las heces, o si ha estado menos activo de lo habitual.