Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué es el botulismo infantil?

En Puerto Rico tratan a bebé identidicado como el primer caso registrado en las últimas dos décadas

9 de junio de 2026 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se recomienda no darles miel de abeja ni alimentos que la contengan, a bebés menores de 1 año. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Esta tarde se reveló que a finales de mayo, una bebé de un mes fue internada en el Hospital Pediátrico Universitario con botulismo infantil, una enfermedad intestinal de la que, según se informó, no se tiene registro en Puerto Rico, al menos, en las últimas dos décadas.

RELACIONADAS

El botulismo en bebés, es uno de los tres tipos comunes que existen, una afección poco común, pero grave. Este comienza después de que un bebé ingiere esporas de la bacteria Clostridium botulinum, que produca la toxina, que se conoce como toxina botulínica, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida.

“La bacteria prolifera en el aparato digestivo del bebé. Ocurre principalmente en bebés de entre 2 y 8 meses de edad. En raras ocasiones, los adultos contraen este tipo de botulismo intestinal”, según explica Mayo Clinic.

Segun se detalla, el botulismo puede ocurrir cuando la toxina, que ataca los nervios del cuerpo, ingresa a alimentos o a una herida. Esta afección también puede ocurrir cuando la bacteria prolifera en el intestino del bebé. Rara vez, según se informa, un tratamiento médico o un arma biológica puede causar botulismo.

Los otros dos tipos comunes de botulismo, es el de transmisión alimentaria, que es cuando las bacterias dañinas se desarrollan y producen una toxina en lugares con poco oxígeno, como en los alimentos enlatados en casa. También está el botulismo por herida, que ocurre cuando estas bacterias ingresan a través de un corte y pueden causar una infección perjudicial cuando las bacterias producen la toxina.

Síntomas del botulismo en bebés

Los síntomas suelen comenzar entre 18 y 36 horas después de que la toxina entra en el cuerpo del bebé, entre ellos:

  • Estreñimiento, que es la dificultad para evacuar las heces. Este suele ser el primer síntoma.
  • Movimientos desmadejados debido a la debilidad muscular y a problemas para sostener la cabeza.
  • Llanto débil
  • Irritabilidad
  • Babeo
  • Caída de los párpados
  • Cansancio
  • Problemas para succionar o alimentarse
  • Parálisis, que es la incapacidad de moverse

Mayo Clinic destaque que, a veces, la fuente del botulismo en bebés es la miel de abeja. Por tanto, se recomienda no darles miel de abeja ni alimentos que la contengan, a bebés menores de 1 año.

“Pero, es más probable que el botulismo en bebés ocurra después del contacto con tierra contaminada con la bacteria. En raras ocasiones, los adultos contraen este tipo de botulismo intestinal”, se amplía.

Diagnóstico

Para un posible botulismo en bebés, un profesional de atención médica puede preguntar si tu hijo ha comido miel de abeja, tiene estreñimiento, que es la dificultad para evacuar las heces, o si ha estado menos activo de lo habitual.

Un estudio de sangre, vómito, heces o del alimento sospechoso para determinar la presencia de la toxina puede ayudar a confirmar un diagnóstico de botulismo en bebés o por transmisión alimentaria. Sin embargo, puede tomar días recibir los resultados de estas pruebas, por lo que un examen físico es la manera principal de diagnosticar botulismo.

Tags
SaludBebés
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: