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Neurocirujano Sanjay Gupta visitará Puerto Rico

23 de julio de 2026 - 12:35 PM

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El neurocirujano Sanjay Gupta, quien es corresponsal de CNN, está siendo considerado para cirujano general de EE.UU. (Archivo)
El neurocirujano Sanjay Gupta, quien es corresponsal de CNN, está siendo considerado para cirujano general de EE.UU. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Sanjay Gupta, reconocido neurocirujano, autor bestseller y Chief Medical Correspondent de CNN, considerado una de las voces más influyentes en comunicación médica a nivel mundial, visitará Puerto Rico el próximo 16 de septiembre para presentar “Living a Sharper Brain, Pain-Free, Longer Life” en el Coca-Cola Music Hall.

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La conferencia reunirá a profesionales de la salud, líderes de la industria y público general interesados en explorar nuevas perspectivas sobre prevención, salud cerebral y calidad de vida.

Reconocido internacionalmente por su capacidad de conectar la medicina, la ciencia y las historias humanas, el Gupta se ha convertido en una de las voces de salud más influyentes a nivel global. Durante más de dos décadas ha cubierto algunos de los acontecimientos más importantes en medicina y salud pública para CNN, convirtiéndose en una fuente confiable de información para millones de personas alrededor del mundo. Además de ejercer como neurocirujano, es autor de múltiples libros y anfitrión del podcast Chasing Life, donde conversa con expertos internacionales sobre salud, bienestar y longevidad.

Durante su visita a Puerto Rico, Gupta compartirá las investigaciones más recientes y estrategias respaldadas por evidencia científica sobre salud cerebral, manejo del dolor, prevención, hábitos de vida y longevidad, integrando décadas de experiencia clínica con las conversaciones que ha sostenido junto a algunos de los principales expertos en medicina alrededor del mundo.

Presentado por CIRACET y su centro de innovación (Healthcare Innovation Center), el evento busca impulsar una conversación relevante sobre la evolución de la salud en Puerto Rico, en momentos en que la isla enfrenta retos relacionados con el manejo de enfermedades crónicas, la transformación de los modelos de cuidado médico y la importancia de impulsar la innovación dentro del ecosistema de salud.

“Traer al Dr. Sanjay Gupta a Puerto Rico representa una oportunidad única para acercar a nuestra comunidad a una de las voces más influyentes de la medicina moderna. Queremos crear un espacio donde profesionales de la salud, líderes de la industria y ciudadanos puedan explorar nuevas ideas sobre cómo la innovación, la prevención y la colaboración pueden transformar nuestra calidad de vida”, expresó Oscar Misla, presidente de CIRACET.

Con una trayectoria de más de 28 años dentro de la industria de la salud, CIRACET ha trabajado junto a organizaciones médicas, proveedores y aseguradoras en el desarrollo de soluciones enfocadas en fortalecer servicios y procesos dentro del sector. Como parte de esta evolución nace el Healthcare Innovation Center, una iniciativa enfocada en promover nuevas ideas, tecnologías y colaboraciones que atiendan los desafíos actuales y futuros de la industria.

La programación incluirá además un conversatorio con líderes locales donde se abordarán temas relacionados con innovación médica, salud integral, modelos de atención centrados en el paciente y oportunidades para fortalecer el sistema de salud en Puerto Rico.

El evento forma parte de una iniciativa para conectar conocimiento global con conversaciones locales, creando un espacio donde médicos, investigadores, estudiantes, profesionales de la industria y ciudadanos puedan participar del diálogo sobre el futuro de la salud.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.

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Coca Cola Music Hall
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