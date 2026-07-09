Sube a 3,899 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela mientras continúa la emergencia

1 / 20 En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira.

Ariana Cubillos