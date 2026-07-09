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Sube a 3,899 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela mientras continúa la emergencia

Actualmente, más de 16,800 personas permanecen en campamentos temporales

9 de julio de 2026 - 5:56 PM

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Permanecen sin vivienda 17,907 personas y se mantienen en 6,462 los ciudadanos rescatados con vida. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cifra de muertos por los terremotos registrados hace 15 días en Venezuela aumentó este jueves a 3,899, mientras que el número de heridos se mantiene en 16,740, según el balance oficial.

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El nuevo conteo representa un incremento de 88 víctimas mortales respecto al informe anterior, mientras que la cifra de heridos no presentó cambios.

De acuerdo con el boletín divulgado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, permanecen sin vivienda 17,907 personas y se mantienen en 6,462 los ciudadanos rescatados con vida.

Rodríguez indicó además que las autoridades han atendido a 86,794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5. Actualmente, 16,892 personas permanecen en los 89 campamentos temporales habilitados por el Estado venezolano.

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Una foto aérea muestra un edificio destruido en La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Un grupo de personas afectadas espera por la ayuda humanitaria que va llegando al país.
1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos

El balance oficial señala que hay 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron.

Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30,000 venezolanos han recibido artículos de primera necesidad enviados por ese país a través de la organización Global Empowerment Mission.

Los suministros fueron entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la respuesta sanitaria tras los terremotos entró en una nueva fase “crítica” y señaló que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La organización informó que ha movilizado hasta ahora unos $9 millones de los $24 millones que necesita recaudar para atender la emergencia. Según explicó, esta etapa estará enfocada en la estabilización, la continuidad de los servicios médicos y la recuperación temprana.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que los principales riesgos después de una catástrofe de esta magnitud suelen estar relacionados con interrupciones en los servicios de salud, hacinamiento, falta de acceso a agua potable y problemas con la vacunación.

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