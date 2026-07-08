Delcy Rodríguez recibe al jefe humanitario de la ONU para coordinar respuesta a los sismos

El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, llegó este martes a Venezuela y se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la coordinación de la respuesta a las devastadoras consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron, al menos, 3,685 muertos.

En el encuentro estaban también el canciller, Yván Gil y el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien dijo en Telegram que la reunión tuvo como objetivo “coordinar esfuerzos tras los recientes sismos”, que también dejaron al menos 16,740 heridos y 17,907 personas sin vivienda.

Además, durante el encuentro, en el que también participó el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, evaluaron la atención integral a las familias afectadas, agregó el diputado.

1 / 16 | Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela. Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. - Ariana Cubillos 1 / 16 Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. Ariana Cubillos Compartir

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la reunión y señaló que Fletcher tiene en el país una “agenda de trabajo coordinada con el Gobierno nacional para revisar las acciones” siguientes ante la tragedia.

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Según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, la visita durará cuatro días, durante los que tiene previsto reunirse con supervivientes y personal de primera línea que ha prestado asistencia, así como con altos cargos del Gobierno y personas que colaboran en labores de búsqueda y rescate.

Además, intervendrá el miércoles desde Caracas en una sesión informativa virtual a nivel ministerial sobre la respuesta humanitaria a la tragedia, los próximos pasos y lo que pueden hacer los Estados miembros de la ONU para ayudar.

Dujarric también recalcó que la financiación total destinada al Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha aumentado hasta los $300 millones.

Antes de la tragedia, esta iniciativa había recibido unos $115 millones.

“Esperamos tener más información sobre ello en la sesión informativa que Tom Fletcher ofrecerá mañana por la mañana a los Estados miembros”, subrayó.