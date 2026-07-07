Suben a 3,685 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela hace casi dos semanas aumentó este martes a 3,685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16,740, según el balance oficial.

Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales con respecto al informe divulgado el lunes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 6,462 personas han sido rescatadas, una cifra que permanece sin cambios desde el pasado jueves, y que 17,907 perdieron sus viviendas, por lo que se habilitaron 87 campamentos temporeros, cinco más que el lunes.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje publicado en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y en 190 los que colapsaron.

1 / 9 | Rescatistas de cuatro patas: más de 140 perros laboran en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina. - Matias Delacroix 1 / 9 Rescatistas de cuatro patas: más de 140 perros laboran en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina. Matias Delacroix Compartir

Según los datos oficiales, 86,794 familias han recibido asistencia y se han distribuido 9,603 toneladas de alimentos.

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Además, permanecen desplegados 29,567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que 28,362 voluntarios están registrados para colaborar en la emergencia.

Las autoridades, que habilitaron una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, no actualizan esa cifra desde el 25 de junio, un día después de los sismos, cuando reportaban 157 personas cuyo paradero se desconocía.

Por su parte, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 30,000 reportes de personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

El doble terremoto es el desastre sísmico más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, un terremoto ocurrido cerca de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Los recientes sismos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la zona más golpeada. Esa región costera ya había sufrido otra tragedia en 1999, cuando un deslave dejó miles de muertos.

Mientras tanto, Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela. Además, un contingente de 200 mineros se sumó a las labores de búsqueda y trabaja en la recuperación de víctimas del doble terremoto.