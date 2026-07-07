Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de julio de 2026
84°Bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Suben a 3,685 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades informaron que casi 18,000 personas perdieron sus viviendas, mientras continúan las labores de rescate y recuperación de víctimas

7 de julio de 2026 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El doble terremoto es el desastre sísmico más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo. (Pedro Mattey)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela hace casi dos semanas aumentó este martes a 3,685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16,740, según el balance oficial.

RELACIONADAS

Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales con respecto al informe divulgado el lunes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 6,462 personas han sido rescatadas, una cifra que permanece sin cambios desde el pasado jueves, y que 17,907 perdieron sus viviendas, por lo que se habilitaron 87 campamentos temporeros, cinco más que el lunes.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje publicado en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y en 190 los que colapsaron.

Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina.Una rescatista abraza a su perro antes de abordar un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Venezuela. Un rescatista turco trabaja con un perro de búsqueda frente a un edificio donde se busca a sobrevivientes del terremoto en La Guaira.
1 / 9 | Rescatistas de cuatro patas: más de 140 perros laboran en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina. - Matias Delacroix

Según los datos oficiales, 86,794 familias han recibido asistencia y se han distribuido 9,603 toneladas de alimentos.

Además, permanecen desplegados 29,567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que 28,362 voluntarios están registrados para colaborar en la emergencia.

Las autoridades, que habilitaron una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, no actualizan esa cifra desde el 25 de junio, un día después de los sismos, cuando reportaban 157 personas cuyo paradero se desconocía.

Por su parte, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 30,000 reportes de personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

El doble terremoto es el desastre sísmico más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, un terremoto ocurrido cerca de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Los recientes sismos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la zona más golpeada. Esa región costera ya había sufrido otra tragedia en 1999, cuando un deslave dejó miles de muertos.

Mientras tanto, Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela. Además, un contingente de 200 mineros se sumó a las labores de búsqueda y trabaja en la recuperación de víctimas del doble terremoto.

La presidenta encargada informó este martes que solicitó apoyo a países con experiencia sísmica, como Japón, Perú y Chile, para que envíen especialistas, mientras miles de venezolanos continúan buscando a sus familiares entre los escombros.

Tags
VenezuelaMuertesTerremotosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: