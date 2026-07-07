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Proyecto de control de inundaciones en Arecibo enfrenta incertidumbre por falta de fondos

El costo de la obra, originalmente por debajo de los $200 millones, ahora podría rondar los $600 millones

7 de julio de 2026 - 7:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al centro, el senador Héctor “Gaby” González López durante la reunión que convocó para conocer el estatus del proyecto de control de inundaciones del río Grande de Arecibo. (Suministrada)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

A tres décadas de su autorización bajo el Water Resources Development Act, el proyecto de control de inundaciones del río Grande de Arecibo enfrenta un panorama incierto: la falta de fondos para financiar una obra cuyo costo podría alcanzar los $600 millones, casi $500 millones sobre los estimados originales.

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El incremento responde, principalmente, al rediseño que ha requerido la iniciativa debido a los cambios en las condiciones del terreno provocados por los distintos eventos atmosféricos ocurridos durante las pasadas décadas, indicó este martes el senador Héctor “Gaby” González López, autor de una resolución para investigar el estatus de los trabajos.

“Es un proyecto que, para mí, como arecibeño, es la columna vertebral de la ciudad de Arecibo, porque nos va a ayudar a liberar muchas tierras que, actualmente, se inundan. El desarrollo económico de Arecibo depende también de mucha de esas tierras”, dijo.

En una reunión convocada hoy por González López, participaron José D. Bilbao, Alberto González, Walter Rodríguez y Luis A. Ruiz, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos; funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry; y el administrador municipal Luis Rodríguez.

Actualmente, según la información provista por el Cuerpo de Ingenieros, el proyecto cuenta con una asignación de $82 millones, dinero que se está utilizando para el rediseño. “Pudiera ser que, cuando terminen la etapa de diseño, pudiéramos estar hablando de que queden como $50 millones”, dijo González López.

El legislador explicó que el Cuerpo de Ingenieros se comprometió a entregar una proyección final del costo del proyecto, aunque adelantó que la cifra preliminar ya ronda los $600 millones. Un panorama presupuestario claro, indicó el senado, les permitirá definir la estrategia para cabildear fondos en el Congreso, junto con el comisionado residente, Pablo José Hernández, y la gobernadora Jenniffer González.

A pesar del enorme reto que representa la identificación de los fondos, tanto González López como Ramírez Irizarry insistieron en la urgencia del proyecto.

“Es un proyecto vital para nuestra gente y para los que piensan invertir en Puerto Rico. Ese proyecto va a liberar cientos de cuerdas de terreno que pueden ser para uso comercial, residencial y agrícola”, señaló el alcalde.

“Además, salvamos vidas porque ya se han registrado muertes en esas zonas inundable”, agregó, al destacar, además, que el proyecto ayudaría a elevar el valor de las propiedades en la zona.

Actualmente, explicó el primer ejecutivo municipal, se ven afectadas por las inundaciones las comunidades La Puntilla, Reparto Martell, Rodríguez Olmos, Víctor Rojas, Buenos Aires, el casco urbano y la PR-2, entre otras.

El plan recomendado combina muros de contención y diques a lo largo del río Arecibo, mejoras en el cauce, reemplazo de tres puentes, un canal de derivación en el río Santiago, un dique y canal corto en el río Tanamá, un sitio de mitigación de humedales, e instalaciones recreativas.

Al momento, solo se ha completado la fase del “Contrato 1”, que incluyó la construcción del dique y mejoras al canal del río Tanamá, el dique de la PR-22 y el canal de desviación del río Santiago. Esta fase inicial fue completada y entregada al DRNA para su operación y mantenimiento, en 2011.

Tags
Senado de Puerto RicoAreciboCuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados UnidosInundacionesDRNA
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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