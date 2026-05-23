Atención conductores: remueven puente peatonal sobre la PR-2 en Quebradillas
Aquí las rutas alternas que recomienda la administración municipal
23 de mayo de 2026 - 9:52 AM
23 de mayo de 2026 - 9:52 AM
La administración municipal de Quebradillas informó el inicio de los trabajos de remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2, labores que se extenderán durante varias horas y que afectarán el tránsito.
En una publicación en sus redes sociales, el ayuntamiento exhortó a los conductores a tomar rutas alternas para transitar entre Arecibo y Mayagüez, mientras duren los trabajos, y a mantenerse alejados del área intervenida para garantizar la seguridad de todos.
Como ruta alterna en dirección de Arecibo a Mayagüez, se indicó el uso de la PR-485, kilómetro 0.5, desde el barrio San José. Mientras tanto, quienes se desplacen desde Mayagüez hacia Arecibo deberán utilizar la PR-4484, en la intersección con la PR-485, que conecta nuevamente con la PR-2.
Los trabajos están a cargo de personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en coordinación con el Municipio de Quebradillas.
Para información adicional, los ciudadanos pueden comunicarse con la Policía Municipal de Quebradillas al (787) 895-7678.
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