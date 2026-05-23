Atención conductores: remueven puente peatonal sobre la PR-2 en Quebradillas

La administración municipal de Quebradillas informó el inicio de los trabajos de remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2, labores que se extenderán durante varias horas y que afectarán el tránsito.

En una publicación en sus redes sociales, el ayuntamiento exhortó a los conductores a tomar rutas alternas para transitar entre Arecibo y Mayagüez, mientras duren los trabajos, y a mantenerse alejados del área intervenida para garantizar la seguridad de todos.

Como ruta alterna en dirección de Arecibo a Mayagüez, se indicó el uso de la PR-485, kilómetro 0.5, desde el barrio San José. Mientras tanto, quienes se desplacen desde Mayagüez hacia Arecibo deberán utilizar la PR-4484, en la intersección con la PR-485, que conecta nuevamente con la PR-2.

La remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2. (Suministrada)

Los trabajos están a cargo de personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en coordinación con el Municipio de Quebradillas.

La remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2. (suministrada)