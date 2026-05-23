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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atención conductores: remueven puente peatonal sobre la PR-2 en Quebradillas

Aquí las rutas alternas que recomienda la administración municipal

23 de mayo de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puente peatonal sobre la PR-2. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La administración municipal de Quebradillas informó el inicio de los trabajos de remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2, labores que se extenderán durante varias horas y que afectarán el tránsito.

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En una publicación en sus redes sociales, el ayuntamiento exhortó a los conductores a tomar rutas alternas para transitar entre Arecibo y Mayagüez, mientras duren los trabajos, y a mantenerse alejados del área intervenida para garantizar la seguridad de todos.

Como ruta alterna en dirección de Arecibo a Mayagüez, se indicó el uso de la PR-485, kilómetro 0.5, desde el barrio San José. Mientras tanto, quienes se desplacen desde Mayagüez hacia Arecibo deberán utilizar la PR-4484, en la intersección con la PR-485, que conecta nuevamente con la PR-2.

La remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2.
La remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2. (Suministrada)

Los trabajos están a cargo de personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en coordinación con el Municipio de Quebradillas.

La remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2.
La remoción del puente peatonal ubicado sobre la PR-2. (suministrada)

Para información adicional, los ciudadanos pueden comunicarse con la Policía Municipal de Quebradillas al (787) 895-7678.

Tags
Breaking NewsQuebradillasPR-2
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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