Tras las rejas hombre que habría disparado contra residencia donde había un menor de 8 años

Un hombre de 40 años enfrenta cargos luego de que presuntamente disparara contra una residencia en Guayama mientras en el interior se encontraban tres personas, entre ellas un menor de 8 años.

De acuerdo con la Policía, contra el imputado, identificado como José A. Torres Canales, pesan tres cargos por tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y daños agravados.

Según la investigación de la Uniformada, un primer incidente fue reportado el 26 de abril, cuando Torres Canales supuestamente utilizó una piedra para ocasionar daños al vehículo del querellante.

Dos días después, el 28 de abril, el hombre presuntamente utilizó un arma de fuego para realizar varios disparos contra la residencia del querellante. Al momento de los hechos, tres personas se encontraban dentro de la vivienda, incluyendo un menor de 8 años.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rodríguez Torres, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $60,000.