Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas hombre que habría disparado contra residencia donde había un menor de 8 años

El imputado enfrenta tres cargos por tentativa de asesinato, además de violaciones a la Ley de Armas y daños agravados

23 de mayo de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En caso de ser condenado, podrá enfrentarse a penas de cárcel de hasta tres años. (Archivo)
La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rodríguez Torres, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $60,000.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 40 años enfrenta cargos luego de que presuntamente disparara contra una residencia en Guayama mientras en el interior se encontraban tres personas, entre ellas un menor de 8 años.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, contra el imputado, identificado como José A. Torres Canales, pesan tres cargos por tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y daños agravados.

Según la investigación de la Uniformada, un primer incidente fue reportado el 26 de abril, cuando Torres Canales supuestamente utilizó una piedra para ocasionar daños al vehículo del querellante.

Dos días después, el 28 de abril, el hombre presuntamente utilizó un arma de fuego para realizar varios disparos contra la residencia del querellante. Al momento de los hechos, tres personas se encontraban dentro de la vivienda, incluyendo un menor de 8 años.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rodríguez Torres, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $60,000.

Torres Canales no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en una institución penal de la zona.

Tags
Breaking NewsGuayamaPolicía de Puerto RicoLey de Armas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: