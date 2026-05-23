Iba conduciendo por la PR-30 cuando lo tirotearon: así sobrevivió al ataque

La Policía investiga una agresión agravada mediante disparos ocurrida la madrugada de este sábado en la PR-30, a la altura del kilómetro 2.2, en jurisdicción de Caguas, mientras un hombre transitaba por el lugar.

De acuerdo con el informe preliminar, el perjudicado indicó a las autoridades que conducía por la referida vía cuando escuchó varias detonaciones.

Posteriormente, detuvo la marcha y, al inspeccionar su vehículo -un Kia Rio gris del 2014- se percató de que presentaba múltiples impactos de bala.

En relación con este incidente, no se reportaron personas heridas. Los daños al vehículo no han sido estimados hasta el momento.