Iba conduciendo por la PR-30 cuando lo tirotearon: así sobrevivió al ataque
Esto es lo que se sabe sobre la agresión ocurrida la madrugada de este sábado
23 de mayo de 2026 - 9:32 AM
23 de mayo de 2026 - 9:32 AM
La Policía investiga una agresión agravada mediante disparos ocurrida la madrugada de este sábado en la PR-30, a la altura del kilómetro 2.2, en jurisdicción de Caguas, mientras un hombre transitaba por el lugar.
De acuerdo con el informe preliminar, el perjudicado indicó a las autoridades que conducía por la referida vía cuando escuchó varias detonaciones.
Posteriormente, detuvo la marcha y, al inspeccionar su vehículo -un Kia Rio gris del 2014- se percató de que presentaba múltiples impactos de bala.
En relación con este incidente, no se reportaron personas heridas. Los daños al vehículo no han sido estimados hasta el momento.
La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, quienes continúan con la investigación.
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