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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Iba conduciendo por la PR-30 cuando lo tirotearon: así sobrevivió al ataque

Esto es lo que se sabe sobre la agresión ocurrida la madrugada de este sábado

23 de mayo de 2026 - 9:32 AM

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Agentes de la División de Tránsito y de Homicidios de Caguas se trasladaron a la escena del crimen. La Policía no tenía la identidad de la víctima.(carlos.giusti@gfrmedia.com)
Una imagen de archivo de un auto tiroteado.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía investiga una agresión agravada mediante disparos ocurrida la madrugada de este sábado en la PR-30, a la altura del kilómetro 2.2, en jurisdicción de Caguas, mientras un hombre transitaba por el lugar.

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De acuerdo con el informe preliminar, el perjudicado indicó a las autoridades que conducía por la referida vía cuando escuchó varias detonaciones.

Posteriormente, detuvo la marcha y, al inspeccionar su vehículo -un Kia Rio gris del 2014- se percató de que presentaba múltiples impactos de bala.

En relación con este incidente, no se reportaron personas heridas. Los daños al vehículo no han sido estimados hasta el momento.

La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, quienes continúan con la investigación.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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