Asesinan a un hombre en los predios del residencial Jardines de Sellés en San Juan
La Policía investiga el crimen que se reportó en la tarde de este viernes
22 de mayo de 2026 - 3:30 PM
22 de mayo de 2026 - 3:30 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en los predios del residencial Jardínes de Sellés, en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el reporte, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la calle Juan Peña Rey intersección con el residencial.
El occiso no ha sido identificado.
De momento, se desconocen las circunstancias de estos hechos, que se encuentran bajo investigación.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: