Asesinan a un hombre en los predios del residencial Jardines de Sellés en San Juan

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en los predios del residencial Jardínes de Sellés, en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la calle Juan Peña Rey intersección con el residencial.

El occiso no ha sido identificado.

De momento, se desconocen las circunstancias de estos hechos, que se encuentran bajo investigación.