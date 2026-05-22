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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en los predios del residencial Jardines de Sellés en San Juan

La Policía investiga el crimen que se reportó en la tarde de este viernes

22 de mayo de 2026 - 3:30 PM

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De momento, se desconocen las circunstancias de estos hechos, que se encuentran bajo investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en los predios del residencial Jardínes de Sellés, en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según el reporte, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la calle Juan Peña Rey intersección con el residencial.

El occiso no ha sido identificado.

De momento, se desconocen las circunstancias de estos hechos, que se encuentran bajo investigación.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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