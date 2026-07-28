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Identifican a hombre que murió baleado en una casa de empeño en Quebradillas

La Policía no descarta que se haya tratado de un robo o un asalto

27 de julio de 2026 - 5:02 PM

Updated At

Actualizado el 28 de julio de 2026 - 6:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en los predios del negocio Money Flash Pawn Shop. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por

Una persona murió en la tarde de este lunes durante un presunto robo reportado en los predios de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicado en la PR-2, en el barrio Cocos, en Quebradillas.

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Según el informe preliminar de la Policía, el incidente fue reportado a las 4:18 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre un asalto con un herido de bala en el establecimiento.

Al llegar a la escena, las autoridades encontraron en el suelo a un hombre herido de bala, identificado como Allan Sahel Cordero Rosario, de 27 años y residente de Camuy.

El hombre fue atendido por los paramédicos de Emergencias Médicas estatal, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.

“Las circunstancias de estos hechos aún se encuentran bajo investigación”, indicó el informe policiaco.

El agente Alexis Muñiz Hernández, adscrito al Distrito de Quebradillas, bajo la supervisión del sargento Wilfredo Pagán Vargas, investigó preliminarmente.

La pesquisa quedó a cargo de la agente Joyce Moody González, de la División de Homicidios de Arecibo, junto con la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

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