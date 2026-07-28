Un terremoto de magnitud 7.1 sacude parte del sur de Japón

Tokio - Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, a última hora de la tarde del martes, y provocó un aviso temporal de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia dijo que el aviso cubría los cercanos mares de Ariake y Yatsushiro, en las costas occidentales de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, unas 560 millas (900 kilómetros) al suroeste de Tokio. Los avisos se levantaron en un plazo de dos horas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo inicialmente que el terremoto tenía una magnitud de 7.1, pero posteriormente la revisó a 6.8.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un mensaje publicado en X, instó a los residentes a evitar la costa donde se pronosticó un tsunami de hasta 3 pies (1 metro). Dijo que su gobierno ha establecido un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar posibles daños y prepararse para operaciones de rescate si fuera necesario.

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Takaichi dijo posteriormente a los periodistas que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros. Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, dijo Takaichi, instando a los residentes en las zonas fuertemente sacudidas a tener precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis de la JMA, dijo en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona, e instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo. Dijo, sin embargo, que no se observó ningún tsunami a causa del terremoto en el interior.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura de la región, aunque las autoridades aún estudiaban el alcance de los daños por el terremoto. Los departamentos locales de bomberos recibieron muchas llamadas de emergencia.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dijo que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas a causa del terremoto.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

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El Ministerio japonés de Defensa dijo que envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Kumamoto fue golpeada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, 1,800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.

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