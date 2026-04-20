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Emiten alerta de tsunami en Japón tras un potente terremoto de magnitud 7.5

La Agencia Meteorológica de Japón urgió a las personas a alejarse de la costa y cuerpos de agua

20 de abril de 2026 - 6:14 AM

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Un funcionario de la Agencia Meteorológica de Japón habla cerca de un monitor que muestra una alerta de tsunami durante una conferencia de prensa en la agencia en Tokio. (Masanori Kumagai)
Por The Associated Press
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Tokio - Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la región.

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La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7.5, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unas 6 millas (10 kilómetros) bajo la superficie del mar.

La agencia informó que se había detectado un tsunami de unos 2.6 pies (80 centímetros) en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y que se registró un tsunami más pequeño de 1.3 pies (40 centímetros) en otro puerto de la prefectura.

La agencia instó a los residentes en la región a alejarse de inmediato de la costa o de orillas de ríos y a refugiarse en terrenos más altos. También advirtió a las personas en la zona sobre posibles réplicas durante aproximadamente una semana.

La prefectura de Iwate emitió avisos de evacuación no vinculantes a los residentes en 11 localidades.

La agencia indicó que un tsunami de hasta 10 pies (3 metros) podría golpear la zona en breve. Además de la alerta de tsunami en Iwate y Aomori, al norte, y el sureste de Hokkaido, la agencia también emitió un aviso de tsunami más leve para las costas de Miyagi y Fukushima, al sur del epicentro.

Otro potente sismo de magnitud 7.5 en diciembre dejó decenas de heridos.

Han pasado 15 años desde que un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami el 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22,000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.

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Unas 160,000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación expulsada por la central nuclear Fukushima Daiichi, golpeada por el tsunami. Unas 26,000 de ellas no han regresado porque se reasentaron en otros lugares, sus ciudades natales siguen siendo zonas restringidas o tienen preocupaciones persistentes sobre la radiación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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