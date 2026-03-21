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Sorpresa, vergüenza e inquietud en Japón tras comentario de Donald Trump sobre Pearl Harbor

La incomodidad aumentó por el hecho de que la primera ministra Sanae Takaichi estaba sentada justo al lado del presidente

21 de marzo de 2026 - 1:16 PM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra Sanae Takaichi. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los dirigentes de Estados Unidos y Japón suelen ser muy cuidadosos en sus comentarios públicos sobre el ataque sorpresa japonés contra Pearl Harbor en 1941. Por lo tanto reina ahora una mezcla de vergüenza, confusión e inquietud en Japón después de que el presidente Donald Trump usara de manera casual el ataque de la Segunda Guerra Mundial para justificar su secretismo antes de lanzar la guerra contra Irán.

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La incomodidad japonesa se vio agravada por el hecho de que la primera ministra Sanae Takaichi estaba sentada con evidente incomodidad al lado de Trump mientras él hablaba.

En parte, la reacción está vinculada al papel crucial de seguridad y económico que Estados Unidos desempeña para Japón, su principal aliado en la región. Dicho de forma simple, Japón necesita que la relación con Estados Unidos prospere. Por eso Takaichi estaba en Washington.

Pero también es un reflejo de lo vigente que sigue aquí el debate político sobre el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial, incluso 80 años después de su fin.

Dirigentes de alto nivel, incluida Takaichi, han sostenido que Japón ya se ha disculpado lo suficiente por lo ocurrido en la guerra. La propia Takaichi ha insinuado recientemente que podría visitar el controvertido santuario Yasukuni de Tokio, donde se honra a criminales de guerra japoneses entre los 2.5 millones de caídos en la guerra.

Sin embargo, resulta algo sorprendente para Japón ver que estas cuestiones históricas se cuelen en una cumbre en la Casa Blanca.

El jueves, cuando un reportero japonés le preguntó por qué no avisó con antelación a los aliados de Europa y Asia sobre el ataque contra Irán, Trump citó Pearl Harbor para defender su decisión y dijo: “¿Quién sabe más de sorpresa que Japón? ¿Por qué no me avisaron de Pearl Harbor, OK?”.

El diario Asahi, de tendencia liberal, señaló en un editorial el sábado que los comentarios de Trump “no deben pasarse por alto”.

“Hacer un comentario así para justificar un ataque sorpresa y presumir de su resultado es un disparate que ignora las lecciones de la historia”, afirmó.

Denuncias de comentario descortés

La reacción en redes sociales ha ido desde acusaciones de ignorancia y descortesía hasta afirmaciones de que Estados Unidos no ve a Japón como un socio en pie de igualdad. Hubo llamados a que Japón protestara por lo que dijo Trump.

Tsuneo Watanabe, investigador principal de la Sasakawa Peace Foundation, escribió en un artículo de opinión en línea publicado el sábado en el diario Nikkei que el comentario indica que Trump “no está atado al sentido común estadounidense existente”.

“Tengo la impresión de que el comentario pretendía hacer cómplice al reportero japonés (que hizo la pregunta) o a la señora Takaichi para justificar su ‘ataque sorpresa’ contra Irán durante negociaciones diplomáticas y sin avisar a los países aliados”, manifestó Watanabe.

También existe la sensación de que hay un entendimiento tácito entre los líderes de ambos países para andar con cuidado en este tema. Ambas partes se necesitan: Washington depende de Japón para albergar a 50,000 soldados y un conjunto de poderosas armas de alta tecnología, y Japón depende del paraguas nuclear de Estados Unidos para disuadir a vecinos hostiles con armas nucleares.

La constitución japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial prohíbe el uso de la fuerza salvo para la autodefensa, pero Takaichi y otros funcionarios ahora buscan ampliar el papel de las fuerzas armadas.

En lo que respecta a la reconciliación entre Estados Unidos y Japón, muchos aquí miran el ejemplo de los exlíderes Barack Obama y Shinzo Abe, quienes en 2016 rindieron homenaje juntos en el Arizona Memorial en Pearl Harbor y en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima.

Reacción mixta ante la líder de Japón

Takaichi, una conservadora de línea dura, fue elogiada por no reaccionar a los comentarios de Trump, dejándolos pasar con un giro de ojos y una mirada a sus ministros sentados cerca.

Al fin y al cabo, el objetivo de su cumbre era profundizar los lazos con su aliado más importante, no debatir la Segunda Guerra Mundial. Ella llegó poco después de que Trump sugiriera que Japón estaba entre las naciones que ignoraron sus pedidos de ayuda para proteger el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, algunos criticaron a Takaichi por no alzar la voz.

Hitoshi Tanaka, exdiplomático y asesor especial del centro de estudios Japan Research Institute, escribió en X que le daba vergüenza ver a Takaichi halagando a Trump.

“Como líderes nacionales, son iguales. … Construir una relación de igualdad no es halagar”, escribió. “Hacer simplemente lo que complace a Trump y llamarlo un éxito si no sales herido es demasiado triste”.

Reportero criticado

En redes sociales, al principio se culpó al reportero japonés que hizo la pregunta que provocó el comentario de Trump sobre Pearl Harbor.

El reportero, Morio Chijiiwa, de TV Asahi, dijo después en un programa de entrevistas que hizo la pregunta para representar los sentimientos de los japoneses que no están contentos con el ataque unilateral de Trump contra Irán, y porque se está pidiendo a otros países, incluido Japón, que ayuden.

“Por eso hice la pregunta. Quse decir ¿por qué no nos avisaron?, ¿por qué nos están metiendo en problemas?”, explicó. “Entonces el presidente Trump respondió con el ataque a Pearl Harbor. … Me pareció extremadamente incómodo que cambiara de tema”.

Junji Miyako, de 53 años, dijo que el hecho de que Takaichi halagara a Trump le resultó más condescendiente que el comentario del presidente sobre Pearl Harbor.

“Me frustró muchísimo ver que Takaichi ni siquiera le dijo nada a Trump para detener la guerra”, expresó. “Creo que el comentario de Trump sobre Pearl Harbor fue estúpido, pero para mí la guerra que inició es un problema mucho mayor”.

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Breaking NewsJapónEstados UnidosDonald TrumpPearl Harbor
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